Oppo rilascia gli smartphone RX17 Pro e RX17 Neo

Oppo ha annunciato il lancio europeo di due nuovi smartphone, RX17 Pro e RX17 Neo. Con la R che sta per Real, Revolution e Reform, la nuova serie intende rivolgersi soprattutto a un pubblico giovane, non tanto in riferimento all’età, quanto all'attitudine alla tecnologia.

Saranno disponibili dal 16 novembre: RX17 Pro a 599 euro e RX17 Neo a 349 euro.

In fatto di design la società ha sviluppato una nuova gamma di colori e per quanto riguarda la fotografia, i due smartphone offrono dispositivi con l’applicazione di tecnologie, che permettono di ottenere ottime prestazioni in termini di qualità dell'immagine. RX17 Pro fa un passo in avanti nello sviluppo di tecnologie di imaging, con il nuovo dispositivo Ultra Night Mode.

RX17 Pro introduce un nuovo gradiente, il Radiant Mist Color, che utilizza il vetro fog 3D per dare al corpo dello smartphone una morbida sensazione sia visiva che al tatto.

Oppo ha anche aggiunto uno strato di luce condensata tra lo strato di colore e la superficie di vetro, creando una curva speciale ed una texture particolare, che può riflettere la luce secondo la trama. Quando l'angolo di luce cambia si possono vedere la luce e l’ombra evolversi sia sul telaio 3D che sul piano posteriore che fondendosi uno con l’altro creano una curva in costante mutazione.

RX17 Pro é dotato di uno schermo da 6,4 pollici, con un design chiamato “Waterdrop”, perché è stato ispirato da una goccia d'acqua.

Oppo ha realizzato il display frontale in modo ergonomico in base alle esigenze dell’utente, posizionando la fotocamera anteriore al centro della goccia d'acqua, nascondendo il sensore di luce e il sensore di prossimità all'interno e inserendo l'auricolare tra il telaio laterale ed il vetro.

RX17 Pro utilizza una curva G3 continua, con una realizzazione che ha richiesto un fine-tuning ripetuto per oltre un centinaio di volte e con un’alta precisione fino a 0,1 millimetri. Un display funzionale che, grazie all’applicazione di sistemi di alta ingegneria, ha consentito di aggiungere la funzione sblocco con impronta sotto schermo, ma permette allo stesso tempo di avere anche funzioni Full Screen Multitasking.

RX17 Pro contiene aggiornamenti sia hardware che software, che lo rendono adeguato per le riprese notturne, grazie a tre innovazioni: AI Ultra-Clear Engine, Apertura Smart e OIS (Optical Image Stabilization).

L’AI Ultra-clear Engine consente di scattare foto notturne di alta qualità e la ricostruzione del colore a livello di pixel. Il suo sistema di riconoscimento scene è in grado di identificare fino a 23 tipi di scene indipendenti e fino a 864 scene miste.

Associato alla ricostruzione del colore a livello di pixel le immagini sono più chiare, luminose e ancora più belle. Infine, i dettagli fotografici sono raffinati, a cui vanno ad aggiungersi un’intelligente riduzione del rumore e il ripristino della valorizzazione.

Un'altra caratteristica legata alla fotografia di notte e la conseguente mancanza di luce è Smart Aperture, un'apertura variabile di F1,5/F2, che si può regolare automaticamente alle condizioni di luce per realizzare delle immagini nitide e chiare, sia in situazioni che si sviluppano in condizioni di luce ottimale, che in condizioni di oscurità.

Infine, RX17 Pro è dotato di OIS (Optical Image Stabilization - Stabilizzazione ottica dell’immagine), che può stabilizzare le immagini e garantire un tempo di esposizione più lungo, per evidenziare la fotografia notturna, soprattutto con un modulo di obiettivo 7P.

La combinazione di queste caratteristiche aumenta ulteriormente la precisione nella fotografia notturna.

RX17 Pro è equipaggiato di una fotocamera frontale 25MP e di un sensore Sony IMX576 con un’apertura f/2,0 dotato di supporto real-time HDR. È in grado di fornire fino a 8 milioni di diversi schemi di abbellimento da abbinare in modo intelligente ai diversi utenti in tutto il mondo.

Inoltre, per quanto riguarda i sensori, RX17 Pro utilizza un Sony IMX362 come fotocamera principale, che ha 12 MP con dual-pixel per una messa a fuoco rapida e precisa e pixel di dimensioni pari a 1,4 micrometri e 1 /2,55 come dimensioni del sensore, per riprese notturne e minore rumorosità. Nel complesso, l'intero sistema hardware di OPPO RX17 Pro è stato progettato per la fotografia notturna.

RX17 Pro ha anche SuperVOOC con tecnologia di ricarica flash: in 10 minuti si ottiene una ricarica del 40% ed in 40 minuti una ricarica completa del RX17 Pro.

RX17 Pro è dotato di un 6GB DDR4 RAM con una piattaforma mobile octa-core Qualcomm Snapdragon 710, grazie alla quale è possibile eseguire più attività senza soluzione di continuità, come la riproduzione di video HD o giochi online di telefonia mobile. Con uno spazio di archiviazione da 128 GB, gli utenti hanno un ampio spazio per archiviare tutti i propri file.

Il prezzo di RX17 Pro è di 599 euro e sarà disponibile a partire dal 16 novembre

RX17 Neo

Il RX17 Neo ha un display waterdrop da 6,4 pollici, con un rapporto schermo/superficie del 91%. Con la macchina fotografica frontale anteriore 25MP AI, è in grado di riconoscere immediatamente 296 tratti del viso durante l'esecuzione di un’analisi al microsecondo della tua carnagione.

La fotocamera è supportata da un algoritmo AI che utilizza più di otto milioni di punti di riferimento per garantire che tutte le dimensioni del proprio aspetto vengano messe a fuoco.

Una dual camera posteriore consente di fotografare e modificare le foto con la pressione di un tasto. Presenti anche riconoscimento intelligente per 16 diversi tipi di scena e modalità ritratto AI, arricchita con effetti di profondità naturale.

Queste caratteristiche sono alimentate dallo storage ad alta capacità di Qualcomm 660 processore e 4GB + 128GB, con 4GB di memoria in esecuzione.

Il costo di RX17 Neo è di 349 euro e sarà disponibile a partire dal 16 novembre.

Caratteristiche

RX17 Pro RX17 Neo Colore Radiant Mist/Emerald Green Rosso Moka / Blu Astral (3D Gradient Design) Processore Qualcomm® Snapdragon ™ 710 Qualcomm® Snapdragon ™ 660 Memoria 6GB + 128 GB 4GB + 128GB Display 6,4" schermo AMOLED, Waterdrop, 2340 Rapporto schermo x 1080 FHD + 91,5%, Corning® Gorilla® Glass 6 91% Rapporto schermo 6.4" schermo Waterdrop, 2340 x 1080 FHD + Camera Anteriore: 25MP (f/2,0) Posteriore: 12MP f /1,5-f / 2,4) + 20MP (f /2,6) Anteriore: Camera 25MP AI Posteriore: Dual Camera posteriore NFC Supporto NFC pagamento wireless / Batteria 2x1850mAh, ricarica SuperVOOC Flash, Tipo C 3600 mAh OS Android 8,1 (ColorOS 5.2) Android 8,1 (ColorOS 5.2)