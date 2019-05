Non è la prima collaborazione questa, tra Tiscali e Open Fiber, la società attiva a portare la fibra ottica a banda ultra larga (BUL) lungo la penisola italiana.

Tiscali e Open Fiber hanno ora annunciato di aver firmato l'estensione della partnership strategica per la diffusione in Italia dei servizi ultrabroadband in modalità Fiber To The Home (FTTH). Quest’ultima è la rete in fibra ottica che arriva direttamente nelle abitazioni e negli uffici, con velocità fino a 1 Gigabit al secondo, e che Open Fiber sta realizzando sull’intero territorio nazionale.

I servizi Tiscali si estendono con Open Fiber

Come dicevamo, si tratta dell’ampliamento da parte delle due società dell’accordo già operativo in oltre 50 città e aree metropolitane. Fra queste ci sono: Milano, Bologna, Torino, Cagliari, Perugia, Sassari, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Genova, Venezia, Padova, Monza, Siracusa, Ancona e Firenze. Il nuovo accordo estende tuttavia in misura considerevole la disponibilità dei servizi Tiscali UltraFibra Giga finora commercializzati.

La rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber è oggi disponibile in oltre 80 città, e raggiungerà più di 150 città entro la fine dell’anno e un totale di 271 aree metropolitane entro il 2023. La nuova partnership è estesa all’intero bacino di famiglie e imprese delle aree A e B: 9,5 milioni nel 2023.

I commenti

“Tiscali coglie questa importante opportunità di collaborazione con Open Fiber in un momento di grande trasformazione nelle tecnologie di rete e di accesso ad internet, confermando la volontà di essere parte dello sforzo di innovazione e crescita del Paese. Oggi più che mai ribadiamo la nostra missione, garantire il diritto all’accesso a servizi Internet ultra veloci, in modo semplice e affidabile.” Ha affermato Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali.

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato Open Fiber, ha commentato con le seguenti parole. “L’estensione dell’accordo con Tiscali conferma la validità e la solidità del progetto Open Fiber che con il suo modello garantisce a tutti gli operatori di telecomunicazione, nazionali o locali, l’accesso a una rete interamente in fibra ottica a condizioni eque e non discriminatorie. Sono ormai più di 80 gli operatori che hanno scelto la nostra infrastruttura per offrire ai propri clienti servizi innovativi e la vera connettività a 1 Giga al secondo.”