TP-Link ha lanciato i dispositivi OneMesh che sfruttano la tecnologia TP-Link Mesh per realizzare una rete WiFi ottimale e senza interruzioni. La nuova gamma di prodotti comprenderà dispositivi appartenenti alle diverse categorie del portfolio TP-Link, come router, range extender e powerline.

Il vantaggio di questa soluzione di networking WiFi è che consente di creare una rete unificata, estesa per tutta la casa, semplice da impostare, senza zone d’ombra o disconnessioni. Un’ulteriore aspetto interessante della soluzione OneMesh di TP-Link è che l’azienda ha previsto la possibilità di aggiornare alla nuova tecnologia prodotti già presenti sul mercato.

Oltre ai prodotti nuovi e già predisposti per tale tecnologia, TP-Link ha infatti in programma di estenderne la compatibilità con OneMesh a diversi di quelli già sul mercato, tramite aggiornamenti firmware.

La rete OneMesh di TP-Link

In caso di rete WiFi che non riesce a coprire tutta la casa, rispetto alla soluzione più comune consistente nell’aggiungere al router un range extender, per aumentare la portata della connessione, grazie alla tecnologia Mesh i prodotti OneMesh creano invece tra di loro una rete WiFi unificata.

Ciò comporta diversi vantaggi: innanzitutto la copertura delle zone d’ombra e massime prestazioni ovunque, poiché viene sempre impiegato il miglior percorso tra dispositivo e router o extender. In più, l’impostazione della rete è semplice e immediata, grazie all’app Tether o al portale di gestione web.

I prodotti della gamma TP-Link OneMesh già disponibili sono due. Il router Archer A7 (V5) offre connettività fino a 1 Gbps, con connessione simultanea a 2,4 GHz (450 Mbps) e 5 GHz (1.300 Gbps), per un totale di banda di 1.750 Gbps. Il router Archer A7 (V5) è in vendita al prezzo di 89,99 euro.

Il Range Extender RE300 è un dispositivo creato appositamente per estendere il segnale WiFi in tutta la casa sfruttando i benefici della tecnologia Mesh e la possibilità di operare sia sulla banda da 2,4 GHz, sia su quella da 5 GHz. Il Range Extender RE300 sarà disponibile a partire da giugno 2019, al costo di 34,99 euro.

Presto, aggiunge l’azienda, verranno anche rilasciati aggiornamenti su numerosi modelli già esistenti della gamma TP-Link.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito TP-Link, a questo link.