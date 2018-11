È stato un periodo di lavoro sul fronte mobile, per il team OneDrive di Microsoft. Lavoro che vedrà il suo risultato concreto in questo mese di novembre, secondo quanto annuncia il team stesso.

Questo mese saranno infatti pubblicate le nuove versioni delle app mobili OneDrive per iOS e per Android. Sono diverse le novità in arrivo.

Nuove funzioni delle app OneDrive

La nuova funzionalità Mobile Capture consente di aggiungere metadati personalizzati a qualsiasi elemento digitalizzato con l'app. Basta avviare la scansione dalla Library a cui si desidera aggiungerla. Dopo l’acquisizione, i campi dei metadati verranno visualizzati per essere modificati nell'app. Immagine e metadati saranno entrambi aggiunti alla libreria selezionata. La funzione Mobile Capture sarà disponibile sia su Android che su iOS.

Quando si esegue una scansione delle note di una riunione, l’app OneDrive chiederà se si desidera condividerla con gli invitati al meeting. Questa funzionalità si basa su Microsoft Graph, che connette file, scansioni, riunioni e altro ancora. Anch’essa sarà disponibile su Android e iOS, così come la seguente.

Le app Word, Excel e PowerPoint su iOS e Android ora utilizzano una user experience comune per la condivisione. Una volta imparata la schermata di condivisione in una app, sarà familiare in tutte le altre.

Altre novità

Nei prossimi mesi, ci sarà il roll out della nuova vista Recenti su OneDrive web. La nuova vista funzionerà meglio con i file di Office e verrà in futuro ulteriormente migliorata anche per altri tipi di file.

Microsoft sta avviando anche l'implementazione della nuova esperienza di gestione degli accessi. Questa mira a semplificare la vista e il controllo dell'accesso ai propri file e cartelle. Il nuovo Manage Access rende più facile aggiungere e rimuovere i singoli utenti su collegamenti che funzionano per specifiche persone. Inoltre, rende anche più chiaro il modo in cui gli utenti utilizzano i link. Il rollout di questa funzione dovrebbe completarsi a dicembre.

All'inizio dell’anno, è stato aggiunto il supporto per gli Actionable messages di Outlook nelle email di richiesta di accesso. A novembre ci saranno due aggiornamenti per questa funzionalità.

Infine, una nota a margine, che non riguarda il mobile ma la piattaforma desktop Mac. Microsoft ha informato che il supporto per il client OneDrive Desktop su Mac OS X Yosemite 10.10 e Mac OS X El Capitan 10.11 terminerà il 1° febbraio 2019.