Omnis Studio 8.1 si apre a nuovi sviluppatori

Il distributore italiano Softpi rende nota la disponibilità di Studio 8.1, l’ambiente di sviluppo di applicazioni web e mobile di Omnis Software. Questa nuova edizione da una parte intende rendere disponibili i vantaggi di Studio a una nuova generazione di sviluppatori e dall’altra incrementa la ricchezza e le funzionalità delle applicazioni Web e mobile di Omnis.

Più in dettaglio, con Omnis Studio 8.1 gli sviluppatori possono caricare e condividere le loro librerie su GIT, raggiungendo così un pubblico più ampio attraverso il popolare sito di code sharing.

La nuova versione consente anche di utilizzare Controlli JavaScript già disponibili e aggiungerli alle librerie e ai progetti Omnis, aumentando la ricchezza dell'interfaccia utente della soluzione e aprendo l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) a ulteriori sviluppatori di componenti JavaScript. Studio 8.1 include anche il nuovo tutorial interattivo Welcome to Omnis, tramite cui è possibile creare una semplice applicazione web o desktop, strutturata in modo da introdurre Omnis a nuovi sviluppatori di applicazioni o imprenditori.

Riguardo i miglioramenti apportati, Omnis Studio 8.1 include la possibilità di inviare notifiche push ai clienti, rendendo le applicazioni mobili più coinvolgenti e interattive per gli utenti finali. Inoltre, le finestre web e mobile possono essere ora pienamente responsive, consentendo di soddisfare tutti i dispositivi e le piattaforme da una sola base di codice applicativo.

È stata poi aggiunta a questa release una versione headless del server di applicazioni Omnis e questo consente di distribuire facilmente le applicazioni Web e mobili su una gamma più ampia di configurazioni di server Linux.

Tutte le nuove funzionalità di Omnis Studio 8.1 possono essere provate gratuitamente per 90 giorni scaricando il software dal sito web www.omnis.net/download/evalform.jsp.

Gli utenti attualmente parte dell’Omnis Developer Partner Program (ODPP) possono eseguire gratuitamente l'aggiornamento a Studio 8.1: i nuovi numeri di serie saranno inviati via e-mail dopo il rilascio della release. Gli sviluppatori Omnis che non sono ancora iscritti al programma di supporto possono effettuare l’aggiornmento alla nuova versione contattando direttamente l’azienda.

Maggiori informazioni sul sito di Softpi.