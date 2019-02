Olivetti annuncia una partnership con SumUp, con l’obiettivo di potenziare e velocizzare le soluzioni di pagamento delle piccole imprese italiane. All’insegna, naturalmente, della trasformazione digitale.

SumUp è una società fintech che permette alle aziende di ogni dimensione di ricevere pagamenti in modo semplice e veloce. Le soluzioni SumUp consentono di accettare pagamenti con carta in-store, in-app e online, sui maggiori circuiti di carte di credito e di debito. Inoltre, anche tramite piattaforme digitali quali Google Pay e ApplePay.

È necessario solo che i terminali di pagamento siano collegati a uno smartphone o a un tablet dell’esercente. Dopodiché, le imprese anche di piccole dimensioni possono accettare pagamenti, anche senza la tradizionale apparecchiatura POS.

Olivetti ha dunque individuato in SumUp il partner per offrire agli esercizi commerciali una soluzione tecnologica evoluta e facilmente accessibile.

Pagamenti wireless con Olivetti e SumUp

Il nuovo sistema di cassa Olivetti, basato sul sistema operativo Android, si integra con il lettore di carte wireless SumUp. I due dispositivi si connettono tra loro via Bluetooth per abilitare il passaggio automatico dei dati relativi alla transazione. Con ciò, evitando al commerciante la doppia digitazione dell’importo, sulla cassa e sul lettore.

La soluzione permette inoltre di adeguarsi agli obblighi introdotti dalla direttiva sullo scontrino elettronico. E aiuta a rendere l’intera transizione quanto più agevole e rapida possibile.

Antonio Cirillo, AD di Olivetti, ha commentato con le seguenti parole la partnership con SumUp. “I negozi di prossimità continuano a giocare un ruolo di primaria importanza anche in un’epoca in cui l’ecommerce cresce in modo esponenziale. Perciò l’esperienza del cliente presso il negozio deve diventare sempre più soddisfacente. L’integrazione delle casse Olivetti con la soluzione SumUp va proprio in questa direzione: velocizzare l’operazione di pagamento e al contempo garantire al negoziante l’accesso a una soluzione semplice, economica e tecnologicamente evoluta.”

Marc-Alexander Christ, Co-Founder di SumUp, ha commentato in questo modo la collaborazione. “Il panorama dei pagamenti sta cambiando rapidamente, la tecnologia e i prodotti si stanno innovando e la legislazione si sta adattando. Siamo felici di unire le forze con un partner forte come Olivetti per aiutare le piccole e medie imprese, dalla gelateria siciliana al meccanico torinese, a stare al passo con i tempi e a crescere attraverso l'accettazione della carta di credito.”

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti di Olivetti, a questo link, e di SumUp, a questo link.