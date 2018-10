Oltre che nella nuova generazione della famiglia di prodotti Surface, Microsoft ha dichiaragto di voler introdurre innovazioni anche in Office 365 e Windows 10.

Lo fa per aumentare la produttività del lavoro, con le nuove funzionalità di Windows 10, Office 365, To-Do e Outlook.com.

Ciò avviene attraverso nuovi strumenti e funzioni che coinvolgono tutti i dispositivi utilizzati nello stile di vita digitale.

Per quanto riguarda il sistema operativo, l’aggiornamento Windows October 2018 Update inizierà a essere distribuito il 9 ottobre.

Per gli utenti avanzati, è già disponibile mediante l’update manuale, anche se Microsoft sconsiglia la procedura.

Il roll out delle nuove funzionalità di Office 365 avverrà nei prossimi mesi.

App Your Phone

La nuova app Your Phone abilita l’accesso istantaneo alle foto e ai messaggi sul proprio smartphone Android, dal computer.

Sarà possibile trasferire una foto dal telefono al Pc con un semplice drag & drop. Così come visualizzare, inviare e ricevere SMS sul Pc, con lo smartphone Android.

L’app Your Phone è compatibile con Android 7.0+. Gli utenti di iPhone potranno invece navigare sul web sullo smartphone e inviare la pagina al computer, senza interrompere il lavoro.

Timeline

Ad aprile è stato reso disponibile Timeline sui Pc Windows 10. Timeline diventa ora disponibile anche sullo smartphone. Sarà dunque possibile ritrovare file, documenti o pagine web sui vari dispositivi in modo facile.

Da subito è disponibile l’anteprima sugli smartphone Android tramite l'app Microsoft Launcher. La funzionalità è data in arrivo anche su iPhone, come “comung soon”.

Ink in PowerPoint e Word

L’intelligenza artificiale in Microsoft Office semplifica il lavoro quotidiano e aiuta a rendere più belli i contenuti. Utilizzando la penna digitale e il dispositivo touch, gli aggiornamenti consentiranno di fare ancora di più.

In PowerPoint, tramite Ink un elenco puntato si trasforma in testo perfettamente formattato. Oppure, quando si crea un diagramma di flusso o un grafico con Ink, è possibile disegnare parole e forme. PowerPoint le convertirà in testo e riquadri in maniera veloce e automatica.

PowerPoint Designer è ora in grado di suggerire design di slide da un disegno fatto tramite Ink, sfruttando l’intelligenza artificiale. E altro ancora.

Per quanto riguarda Word, la nuove gesture di Ink Editor consentono di aggiungere parole, inserire spazi e altro, nel documento.

Gli oggetti 3D di PowerPoint e Word presentano inoltre animazioni dinamiche incorporate. Queste consentono di aggiungere movimento ai progetti con grande semplicità.

Microsoft To-Do e Outlook.com

Grazie all’integrazione di To-Do e Outlook.com, basta trascinare un’attività sul calendario e prenotare il tempo necessario, per programmarla. Viceversa, se si riceve una mail associata a un impegno, trascinandola su To-Do viene creata automaticamente una nuova attività.

Microsoft ha inoltre annunciato una nuova funzione per Outlook.com. Le aziende potranno ottenere un’icona verificata che consentirà di riconoscere messaggi legittimi nella Inbox.

Sarà possibile avere accesso alle informazioni di contatto e sarà possibile gestire in maniera più semplice l’iscrizione e la cancellazione alle newsletter. Queste funzionalità saranno disponibili in prima battuta solamente negli Stati Uniti.

Family Safety per Microsoft Launcher

Installando Microsoft Launcher sui dispositivi Android di tutta la famiglia e attivando i rispettivi account Microsoft Family, ogni genitore potrà sapere in qualunque momento dove si trovano i bambini.

I genitori avranno inoltre la possibilità di controllare dai propri dispositivi Android l’attività dei figli sulle varie app. Verificando quali vengono utilizzate e per quanto tempo. C

hi ha incluso nella configurazione anche una Xbox One o un Pc Windows 10, potrà monitorare anche le attività su questi dispositivi, sempre tramite Microsoft Launcher.

Ci sono poi ulteriori novità in arrivo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Microsoft, a questo indirizzo.