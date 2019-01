Microsoft Office 365 compie un passo decisivo per un più esteso supporto multipiattaforma, approdando sul Mac App Store di Apple. Microsoft Office e il Mac hanno naturalmente una lunga esperienza di integrazione e compatibilità. “Office ama il Mac”, ha affermato Rob Howard, senior director di Office 365 Marketing in Microsoft.

Comunque, quest’ultima novità rappresenta una pietra miliare per il lavoro multipiattaforma tra Windows e Mac. Un importante ponte che unisce i due ambienti operativi.

Office 365: la prima volta su Mac App Store

Non solo Office 365 di Microsoft è disponibile per la prima volta sul Mac App Store. Ma arriva anche in una versione progettata appositamente per supportare in modo nativo e integrato le funzioni esclusive dell’esperienza Mac.

Tra queste: la Modalità scura e la funzione Continuity per le foto in macOS. Così come, dal punto di vista hardware, la Touch Bar del MacBook Pro e l’innovativo Trackpad dei Mac.

Per la prima volta in oltre vent’anni, Office condivide la stessa base di codice su tutte le piattaforme. Lo si legge sulla scheda sul Mac App Store. La collaborazione tra le piattaforme Mac, iOS e Windows diventa pertanto ancora più fluida e trasparente.

Gli utenti Mac possono scaricare da Mac App Store Word, Outlook, Excel, PowerPoint, OneNote e l’intera suite di app Microsoft. Inoltre, hanno la possibilità di acquistare un abbonamento a Office 365 direttamente dalle app.

Mac e Office vanno d’accordo

Microsoft sottolinea l’impegno profuso per fornire le funzionalità di Office in un'esperienza d’uso progettata specificamente per Mac. Inoltre dichiara la volontà di continuare a fare investimenti significativi nella piattaforma Mac.

Office 365 è la versione basata su cloud e sempre aggiornata della suite Office di Microsoft. Gli utenti Mac ora possono scaricarla con un semplice clic. Sono incluse le installazioni complete di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e OneDrive.

Il fatto che Office 365 sia connesso al cloud consente di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo. Abilita inoltre la collaborazione con chiunque, in tutto il mondo e in tempo reale. Così come l’utilizzo delle potenzialità dell'intelligenza artificiale per creare contenuti di maggiore impatto con uno sforzo minore.

In ambito aziendale

Con Office 365 sul Mac App Store, le app possono essere distribuite facilmente in ambito aziendale tramite Apple Business Manager. Si tratta di un dashboard centralizzato con cui il reparto IT può effettuare il deployment di dispositivi, app e licenze.

Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, ha così commentato. “Siamo felici di avere Microsoft Office 365 sul nuovo Mac App Store in macOS Mojave. Apple e Microsoft collaborano da sempre per offrire l’eccezionale produttività Office agli utenti Mac. Con Office 365 sul Mac App Store, sarà ancora più facile scaricare la versione più aggiornata ed evoluta di Office 365 per Mac, iPad e iPhone.”

Jared Spataro, Corporate Vice President di Microsoft, ha invece affermato quanto segue. “Siamo entusiasti di annunciare che da oggi Office 365 sarà disponibile sul Mac App Store. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Apple per offrire agli utenti Mac la migliore esperienza di produttività possibile, con tutto ciò che conoscono e amano di Office. Un’esperienza progettata in esclusiva per il Mac.”