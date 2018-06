Oculus for Business riduce il prezzo e arriva in un maggior numero di paesi

Oculus aveva presentato lo scorso ottobre la versione Business della sua offerta per la realtà virtuale. L'annuncio di Oculus for Business aveva immediatamente avuto un riscontro nei settori automobilistico e retail. Ma, nel contempo, l’annuncio aveva riguardato la disponibilità presso un numero limitato di paesi: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Oggi arriva la notizia che viene ampliata la disponibilità della soluzione Oculus for Business anche all’Australia, al Giappone, alla Nuova Zelanda e a Taiwan.

Cento dollari in meno

Tuttavia, la notizia che ci riguarda più da vicino è che bundle di Oculus Rift per Oculus for Business da oggi è ora disponibile a 799 dollari (in precedenza costava 900 dollari). E questo vale a livello globale, quindi Italia compresa.

Ricordiamo che, il mese scorso, il lancio di Oculus Go ha reso possibile a un numero di più ampio di aziende di esplorare il mondo della VR e capire come poterla adottare all’interno delle loro strategie. Le spedizioni dei pre-ordini del pacchetto business di Oculus Go inizieranno verso la fine dell'estate.

Qui di seguito alcuni esempi dell'utilizzo di Oculus for Business. Nell'ordine, Audi, DHL e Cisco.