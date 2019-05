In occasione del Computex 2019, Nvidia ha lanciato Nvidia Studio, una piattaforma, spiega l’azienda, in grado di migliorare notevolmente le prestazioni e l'affidabilità per i 40 milioni di professionisti creatori di contenuti per l’online e da studio, che necessitano di Pc ad alte prestazioni per le loro attività, come ad esempio quelli che utilizzano Adobe Creative Cloud (ma non solo, chiaramente).

Nvidia Studio combina le GPU RTX allo stack Nvidia Studio di SDK specializzati e driver dedicati. Si tratta dunque di una piattaforma che sembra puntare sulla forte integrazione, e ottimizzazione, di hardware e software. E che, spiega ancora l’azienda, viene supportata da rigorosi test hardware e software per le principali applicazioni e flussi di lavoro creativi.

I laptop per i creatori di contenuti professionisti

Al Computex la piattaforma è già stata protagonista con numerosi laptop RTX Studio annunciati da sette dei principali produttori mondiali di Pc. Questo laptop, ha sottolineato Nvidia, soddisfano i requisiti hardware e software necessari per ricevere il nuovo badge RTX Studio, che consente ai creatori di contenuti di identificare facilmente i laptop giusti per potenziare i flussi di lavoro creativi più esigenti.

Le GPU RTX di Nvidia abilitano il raytracing in tempo reale, l'elaborazione di intelligenza artificiale e l'editing video ad alta risoluzione. La piattaforma combina queste avanzate caratteristiche hardware con software di livello professionale per soddisfare le crescenti richieste dei creatori di contenuti di oggi, che hanno bisogno di prestazioni di classe desktop anche mentre sono in movimento con i loro laptop.

I laptop conformi dispongono delle nuove GPU Quadro RTX 5000, 4000 e 3000, nonché delle GPU GeForce RTX 2080, 2070 e 2060. Le GPU RTX accelerano la creazione di contenuti dall'editing video al rendering 3D, con prestazioni, afferma Nvidia, fino a 7 volte più veloci di quelle del MacBook Pro.

I laptop basati su Quadro RTX 5000 includono 16 GB di memoria grafica, consentendo funzionalità avanzate e flussi di lavoro creativi multi-app, nonché l'uso di modelli 3D di grandi dimensioni che altrimenti non sarebbero possibili on-the-go.

Molti di questi portatili sono inoltre dotati di display 4K e tecnologia Nvidia Max-Q.

Il software Nvidia Studio Stack

Nvidia Studio Stack è un set di software che offre ai creatori di contenuti digitali migliori prestazioni e affidabilità quando lavorano con app creative. Lo stack comprende SDK e API Nvidia Studio per gli sviluppatori di app, e i driver Nvidia Studio per i creatori.

Gli SDK di Studio accelerano il rendering, l'editing e l'elaborazione video, l'animazione vettoriale 2D e altro ancora. Utilizzando la piattaforma CUDA-X AI, lo standard di settore, gli sviluppatori di app creative possono utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare attività ripetitive e time consuming per i professionisti, quali l'upscaling delle immagini, il tagging delle foto o il color matching dei video.

I driver Nvidia Studio, sottolinea l’azienda, sono sottoposti a test approfonditi su flussi di lavoro creativo multi-app e a revisioni multiple delle principali applicazioni creative di sviluppatori quali Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon e Unity.

L’ultimo Nvidia Studio Driver offre il supporto ottimizzato per le ultime versioni di importanti app creative, tra cui Autodesk Maya 2019, Autodesk 3ds Max 2020, Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 e Daz3D Daz Studio.

I laptop RTX Studio saranno disponibili a partire da giugno da parte dei principali OEM, tra cui Acer, Asus, Dell, Gigabyte, Hp, Msi e Razer.