Nuvias è distributore pan-Emea di Juniper Networks

Nuvias è stato scelto da Juniper Networks come distributore pan-EMEA per tutte le soluzioni di advanced networking, di sicurezza, di data center e cloud. Pertanto Nuvias supporterà i progetti di continua crescita di Juniper nell'area EMEA, in particolare nel mercato medio-alto e in quello enterprise.

In collaborazione con Juniper, Nuvias ha ideato un programma completo di sviluppo e crescita rivolto al canale dei partner che arricchisce l'attuale programma per il canale di Juniper.

Il programma offrirà formazione tecnica, di marketing e di vendita per incrementare le opportunità commerciali in mercati ad alta crescita quali il cloud, l'Internet of Things (IoT) e il Software Defined Networking (SDN), tutte aree di grande focus per Juniper.

Nuvias collaborerà con Juniper per identificare i principali mercati verticali e le aree geografiche per i partner, fornendo inoltre le competenze necessarie per perfezionare i data center dei clienti grazie a reti e piattaforme di sicurezza di nuova generazione targate Juniper.

Nuvias si concentrerà sul recruiting di nuovi partner, il loro accreditamento e l'abilitazione alle vendite, offrendo servizi a valore aggiunto come eventi di presentazione, formazione, generazione di opportunità di vendita e materiali per le campagne marketing.

L'automazione delle reti ad alte performance, le soluzioni SDN e la software-defined security svolgeranno un ruolo essenziale nelle strategie di trasformazione digitale delle aziende e insieme, Juniper Networks e Nuvias, aiuteranno i partner a cogliere queste crescenti opportunità.

I punti di forza di Nuvias nella distribuzione a valore di soluzioni di networking e security sono assolutmente complementari con gli obiettivi strategici e con il portafoglio di soluzioni ddi Juniper Networks, ha commentato Kristian Kerr, responsabile delle alleanze di Juniper Networks in Emea. Per Juniper l'approccio di Nuvias riflette la dinamica situazione del segmento IT e al contempo è in grado di offrire in modo coerente ai partner di Juniper in tutta EMEA i più elevati livelli di competenza, accreditamento, vendita, marketing, servizi ed eccellenza operativa.