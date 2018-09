Nuovo Samsung Galaxy Watch, strumento di benessere

Arriva oggi in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch, smartwatch con batteria di lunga durata, e funzionalità per il wellness, con capacità di monitoraggio dello stress e del sonno.

Disponibile in due dimensioni del quadrante e tre colorazioni Silver, Midnight Black e Rose Gold, oltre a nuovi colori per il cinturino.

La durata della batteria del Galaxy Watch è stata migliorata per raggiungere fino a oltre 80 ore di autonomia, eliminando la necessità di una ricarica giornaliera.

Galaxy Watch sarà disponibile nei prossimi mesi anche in versione LTE con e-SIM integrata, per per fruire di messaggistica, chiamate, mapping e musica in modalità standalone.

Galaxy Watch con connettività Bluetooth è disponibile nei negozi e su Samsung.com nelle versioni con cassa da 42mm e 46mm, rispettivamente al prezzo consigliato di vendita di 309 e 329 euro.

Galaxy Watch con connettività LTE sarà disponibile nei prossimi mesi a 379 (42mm) e 399 euro (46mm).

Nato per far star bene

Lo smartwatch fa iniziare e terminare la giornata con briefing mattutini e serali, per tenere sempre sotto controllo promemoria, condizioni meteo e aggiornamenti della pianificazione.

Progettato per il benessere, Galaxy Watch ha una nuova funzionalità di monitoraggio per la gestione dello stress, che ne rileva automaticamente i livelli e propone esercizi di respirazione che aiutano a restare calmi e concentrati.

Un nuovo sistema di monitoraggio del sonno tiene sotto controllo tutte le fasi del sonno, inclusi i cicli REM, per aiutare le persone a regolare le proprie abitudini e ottenere il riposo di cui hanno bisogno.

Fitness, 39 allenamenti

Galaxy Watch aiuta anche gli utenti a raggiungere altri obiettivi di salute e benessere, anche a livello di fitness.

In Galaxy Watch sono stati aggiunti 21 nuovi esercizi indoor, per un totale di 39 allenamenti monitorabili che consentono di personalizzare e cambiare le proprie routine.

Galaxy Watch inoltre più facile monitorare l’alimentazione con un controllo intuitivo delle calorie e avvisi personalizzati. Gli utenti possono tenere traccia dei pasti utilizzando Bixby Vision sul proprio dispositivo Galaxy.

È possibile scattare una foto di ogni pasto e registrare immediatamente le informazioni nutrizionali in Samsung Health e in Galaxy Watch per una migliore gestione delle calorie.

Stili e robustezza

Galaxy Watch è disponibile in diversi stili e dimensioni, con una versione Silver da 46 mm e una versione da 42 mm nei colori Black e Rose Gold.

Gli utenti possono personalizzarlo con una selezione di quadranti e proposte come quelle di Braloba, un produttore di cinturini per orologi di alta qualità.

Galaxy Watch include il caratteristico ticchettio degli orologi analogici e segnali acustici orari, oltre a un effetto di profondità che proietta ombre che definiscono ogni dettaglio sul quadrante, per un aspetto assolutamente simile a quello degli orologi tradizionali.

La robustezza è certificata di livello militare, con il vetro Corning Gorilla Glass DX+ e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Ecosistema Galaxy

Galaxy Watch è l'ìnterfaccia dell’ecosistema Galaxy (SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Samsung Pay , Bixby, Spotify e Under Armour). Utilizzando Galaxy Watch con SmartThings, per esempio, basta un solo tocco per accendere le luci e la TV al mattino o per regolare la temperatura di casa prima di dormire.

Specifiche Galaxy Watch Modello Galaxy Watch 46 mm Silver Galaxy Watch 42 mm Midnight Black Galaxy Watch 42 mm Rose Gold Schermo 1,3 pollici (33 mm), Super AMOLED circolare (360 x 360) Display Always On Full Color Corning® Gorilla® DX+ 1,2 pollici (30 mm), Super AMOLED circolare (360 x 360) Display Always On Full Color Corning® Gorilla® DX+ Dimensione 46 x 49 x 13 63 g (senza cinturino) 41,9 x 45,7 x 12,7 49 g (senza cinturino) Cinturino 22 mm (intercambiabile) Opzioni per i colori: Onyx Black, Deep Ocean Blue, Basalt Grey 20 mm (intercambiabile) Opzioni per i colori: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey, Natural Brown Batteria 472 mAh 270 mAh Processore Exynos 9110 Dual Core 1,15 GHz Sistema operativo Tizen Wearable OS 4.0 Memoria Versione Bluetooth®: 768 MB di RAM + 4 GB di memoria interna Versione LTE: 1,5 GB di RAM + 4 GB di memoria interna Connettività Bluetooth® 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass Sensori Accelerometro, giroscopio, barometro, HRM, sensore di luce ambientale Carica Ricarica wireless basata su WPC Resistenza 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilità Samsung: Android 5.0 o versione successiva Altro: Android 5.0 o versione successiva iPhone 5 o versione successiva, iOS 9.0 o versione successiva