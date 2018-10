Il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon si presenta con un design rinnovato. Non c’è alcuna rivoluzione in atto, come è comprensibile che sia. Ma è ora caratterizzato da uno schermo a filo che lo rende più elegante. E da un retro realizzato in un materiale morbido che agevola la presa.

Si tratta inoltre, sottolinea Amazon, del Kindle Paperwhite più sottile e leggero. Misura 8,18 mm di spessore e pesa 182 grammi. La lettura diventa quindi ancora più piacevole e più comodo portarlo sempre con sé.

Dal punto di vista funzionale, la novità forse più interessante è la resistenza all’acqua. Il nuovo Kindle Paperwhite, dichiara Amazon, è progettato per resistere agli spruzzi d’acqua sulla spiaggia. Così come a cadute accidentali nella vasca da bagno, nell’idromassaggio e in piscina. È dotato della certificazione IPX8 (come il top di gamma Kindle Oasis). Può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti.

Kindle Paperwhite: raddoppia lo spazio

Con la nuova generazione del Kindle Paperwhite raddoppia inoltre lo spazio d’archiviazione disponibile. La versione base dispone ora di 8 GB, il doppio dell’archiviazione offerta dalla generazione precedente. E c’è la scelta della versione da 32 GB, per uno spazio d’archiviazione ancora più ampio.

Lo schermo da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi offre una lettura simile a quella della carta stampata. Il Kindle Paperwhite dispone di cinque LED per la luce integrata regolabile, diffusa in modo uniforme.

L’esperienza di lettura offre diverse opzioni di personalizzazione. La pagina home aggiornata rende più facile trovare nuovi libri da leggere. È inoltre possibile salvare diverse impostazioni di lettura, selezionando font, grassettatura e orientamento dei caratteri dal menu principale. Per poi passare rapidamente tra le varie impostazioni predefinite.

Il nuovo Kindle Paperwhite ha un prezzo di 129,99 euro per il modello da 8 GB e di 159,99 euro per quello da 32 GB. I prezzi si riferiscono alla configurazione Con offerte speciali, e aumentano di 10 euro per quella Senza offerte speciali. Il modello da 32 GB è disponibile anche nella versione “Wi-Fi + 4G gratuito”, a 229,99 euro. Tutti i modelli sono già disponibili in pre-ordine, mentre le spedizioni avverranno a partire dal 7 novembre.

Maggiori informazioni sulla pagina del prodotto, a questo indirizzo.