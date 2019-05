Nuovi trend: la fotografia di viaggio

Gli appassionati di fotografia amano riprendere i soggetti più belli, che siano persone, oggetti, o splendidi paesaggi mozzafiato. Ecco perché negli ultimi tempi la fotografia di viaggio, o travel photography, sta diventando sempre più popolare. Sul web è possibile visualizzare splendide collezioni di immagini di viaggio, ammirando paesi di tutto il mondo.

Con la nascita e lo sviluppo dei travel influencers, e la popolarità di piattaforme basate sulle immagini come Instagram, anche il ruolo dei fotografi sta diventando sempre più prominente. Infatti, il pubblico ama sempre di più vedere paesaggi bellissimi, spiagge esotiche o popoli lontani tramite bellissime foto scattate per far sognare chi le guarda.

Certamente, la fotografia è sempre stata molto popolare, ma in questi ultimi anni sta vedendo un aumento dell’interesse da parte di moltissime persone. Infatti, la crescita di blog e profili di social media che parlano di viaggi richiedono un uso costante di immagini belle e accattivanti, che possano comunicare con il pubblico.

Come guadagnare con la fotografia di viaggio

Se sei un travel photographer, oppure ti piace molto viaggiare e scattare foto delle tue avventure, sappi che potresti iniziare a guadagnare vendendo le tue foto.

Grazie al sito internet Depositphotos, infatti, puoi proporre le tue fotografie online sotto una licenza royalty-free e vendere più volte la stessa immagine.

È molto facile iniziare a guadagnare con il sito: le immagini di viaggio sono da sempre le più popolari nei siti che vendono immagini in stock, e caricare le proprie foto più belle è molto semplice e immediato.

Inoltre, i manager di Depositphotos sono a tua disposizione per aiutarti a chiarire qualsiasi dubbio o a facilitare il processo di caricamento foto. Basta solamente registrarsi con un account Autore in modo totalmente gratuito e superare un piccolo test di entrate. Dopodiché, potrai vendere le tue bellissime immagini di viaggi ad un vasto pubblico e iniziare a guadagnare.

Tramite il loro sistema di ricerca è molto facile per il cliente trovare la fotografia ideale, e le immagini vengono anche divise per categoria, per facilitare la ricerca.

Caratteristiche della foto vincente

Ci sono alcuni trucchi da tenere in considerazione quando si creano delle foto da proporre come immagini stock sui siti dedicati. Ecco i più importanti:

La qualità della foto. La foto deve essere di altissima qualità, fatta con una macchina fotografica professionale o che offre performance alte. Molti usano macchine della Canon, ma sei libero di scegliere lo strumento che preferisci: l’importante è che sia scaricabile anche ad alta risoluzione.

Una foto bella e piacevole da vedere. Quando fotografi un paesaggio, un dettaglio o una persona durante i tuoi viaggi, ti devi assicurare che la foto sia esteticamente bella. Non ci devono essere elementi che cozzano con lo sfondo, luci troppo basse o accecanti, oppure oggetti o persone tagliate.

Il tocco che conta veramente è quello personale. Ormai non è più la foto "perfetta" quella che tutti cercano, ma è l'immagine che incanta e affascina perché trasmette qualcosa di unico. Può essere il sentimento del fotografo, può esprimere le emozioni della persona ritratta, o semplicemente ricordare qualcosa di nostalgico o romantico.

Grazie alla popolarità dei blog e dei siti di viaggi è facile guadagnare vendendo le proprie fotografie online. Con Depositphotos è semplice, intuitivo e veloce.