Nuovi totem extra large e nuovo Palinsesto per DominoDisplay

DominoDisplay.com, primo shop on line di soluzioni multimediali per la visual communication, amplia la gamma della Serie T con tre totem multimediali di grande formato personalizzabili nel design e nella grafica.

Destinati alla veicolazione di comunicazioni commerciali e informative in ambito retail, hospitality, healthcare e corporate, i nuovi totem hanno un elevato contenuto high-tech. Cuore della Serie T extra wide sono i monitor DME di Samsung da 65”, 75” e 82”, da cui i totem prendono rispettivamente il nome di T65”, T75” e T82”. Questa tecnologia impiega un'ampia gamma cromatica, offrendo prestazioni al top in termini di definizione dei dettagli. Caratteristiche che, unite alle grandi dimensioni, permettono di trasmettere video e contenuti multimediali garantendo un coinvolgimento di grande impatto. Gli schermi assicurano un funzionamento affidabile e prolungato 24/7.

I totem T65”, T75” e T82” sono realizzati in alluminio, un materiale robusto e leggero e, grazie al rivestimento di pannelli sagomabili in Dibond, il loro design è facilmente personalizzabile con forme, dimensioni e colori speciali. Anche i rivestimenti sono completamente personalizzabili con pellicole adesive: è possibile caratterizzare i totem con loghi e immagini che riproducono la visual identity aziendale o che presentano nuovi prodotti. Il frontale può essere anche rivestito integralmente con grafiche o effetti coordinati all’immagine degli ambienti in cui viene installato, riproducendo il look&feel di materiali come legno e marmo.

Essendo equipaggiati con monitor Samsung, i totem di grande formato by DominoDisplay.com offrono il software integrato per la trasmissione dei messaggi, che può essere potenziato con Palinsesto, soluzione proprietaria messa a punto da Domino Sistemi per la gestione, la programmazione e il controllo di contenuti via Internet. Da sottolineare che Palinsensto è ora disponibile nella nuova versione 2.0, con una più funzionale interfaccia grafica e con l’esclusiva Funzione Consolle, che permette di regolare l’attivazione e la programmazione dei contenuti precaricati sul server Palinsesto su ciascun device inserito nel proprio network. Dal canto suo, la funzione Tracking Campagne semplifica il controllo e la gestione delle campagne già trasmesse, grazie alla comoda visualizzazione tramite screenshot, che assicura facile accesso alla sequenza pianificata, mentre Download from Master evita il sovraccarico della banda durante il download di nuovi contenuti. Infatti, configurando un’unica soluzione multimediale della propria rete come Master, sarà solo quest’ultima funzione a scaricare i contenuti dal server, condividendoli poi con tutti gli altri player. Novità anche per chi sceglie di installare un sistema videowall: Sync assicura la perfetta sincronizzazione tra più monitor agevolando così la diffusione di contenuti a elevatissimo impatto visivo.

Tutti i dettagli relativi al software Palinsesto sono disponibili sulla piattaforma dedicata, dove si trovano anche informazioni in merito ai canali distributivi e l’accesso all’area dedicata per gli utenti attivi.

Come tutte le soluzioni multimediali proposte da DominoDisplay.com, anche i nuovi totem si avvalgono dell’assistenza a valore aggiunto di Domino E-Lab, il customer service che fornisce formazione e consulenza in tempo reale. DominoDisplay.com assicura infatti una gestione precisa e puntuale delle più complesse operazioni di consegna, assemblaggio e installazione, che per strutture che superano i 240 cm, come nel caso di questi totem, deve essere effettuata da personale qualificato.