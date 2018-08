L’interesse di WhatsApp per le aziende è abbastanza recente, ma non è più una novità. Avevamo parlato qui dell’arrivo anche in Italia dell’app WhatsApp Business, la versione per l’appunto aziendale dell'app di messaggistica.

Ora il marchio, che dal 2014 fa parte del gruppo Facebook, propone ulteriori nuovi strumenti per le aziende. Chiaramente, data la natura dell’app, si tratta di strumenti che aiutano le aziende e i clienti a comunicare tra loro.

Novità che sembrano derivare direttamente dal feedback degli utenti su WhatsApp Business. Lo si sottolinea nel post di presentazione delle nuove funzioni, sul blog dell’azienda.

Secondo gli utenti dell’app, il modo più semplice e veloce per interagire con le aziende è chattare. È questa la modalità preferita, rispetto a telefonare o inviare un messaggio email. Lo sviluppatore si è messo dunque al lavoro e ha implementato nuovi strumenti per comunicare che vanno in questa direzione.

I nuovi strumenti di

Con i nuovi strumenti, è ora possibile ricevere direttamente su WhatsApp informazioni utili che riguardano una nostra interazione con un’azienda. Informazioni riguardanti ad esempio una consegna o la carta d’imbarco. Per sfruttare questa opzione basta fornire il proprio numero di telefono mediante l’app, il sito o il negozio online dell’azienda.

Il tasto Clicca per chattare su un sito web o su un'inserzione di Facebook consente di inviare un messaggio all’azienda. Questo anche se non abbiamo il numero di telefono dell’azienda nella nostra rubrica.

Alcune aziende forniscono anche assistenza in tempo reale su WhatsApp. Quindi, ad esempio, per fornire informazioni sui prodotti o per risolvere un problema. Naturalmente questi strumenti mettono sul tavolo delle opportunità, che poi dipendono dai servizi offerti dalle singole aziende.

Per inviare agli utenti determinati messaggi, le aziende dovranno pagare. I messaggi sono crittografati end-to-end ed è possibile bloccare un’azienda in modo semplice.

Su questa pagina del sito sono disponibili le informazioni su WhatsApp per le aziende, qui le informazioni sulle API WhatsApp Business. L’app WhatsApp Business è al momento solo per Android.