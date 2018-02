I nuovi proiettori laser RB da NEC sono per grandi ambienti

Quelli che NEC Display Solutions ha presentato in anteprima a ISE 2018 sono nuovi proiettori laser dall’alta qualità dell’immagine.

Sono proiettori laser RB (red-blu) progettati per offrire la qualità del cinema digitale in ambienti di grandi dimensioni. La nuova serie PH comprende due modelli: NEC PH3501QL e NEC PH2601QL. Questi proiettori non solo garantiscono proiezioni luminose e un ampio spazio colore, ma anche un basso costo di proprietà.

I costi di manutenzione contenuti li rende adatti a una vasta gamma di applicazioni. Sempre nell’ambito di installazioni in ambienti dalle dimensioni importanti.

Naturalmente il costo iniziale d’acquisto di questi prodotti è da segmento professionale di fascia molto alta.

Proiettori laser NEC: luminosità e fedeltà

I nuovi dispositivi di proiezione di NEC si basano sulla tecnologia a fonte di luce laser rossa e blu per offrire livelli elevati di luminosità e risoluzione.

Per quanto riguarda la luminosità, il modello PH3501QL offre 40.000 lumen centrali, mentre il modello PH2601QL ne prevede 30.000. La risoluzione nativa è 4K, 4096 x 2160.

I nuovi proiettori laser NEC della serie PH offrono anche un’ampia flessibilità di installazione. Lo spostamento lente è fino a +/- 50% in verticale e +/- 17% in orizzontale.

Come connettività i nuovi prodotti offrono un ventaglio di ingressi 4K. Integrano anche un’elaborazione del segnale intelligente come il Picture-in-Picture o il Picture-by-Picture.