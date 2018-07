Apple ha di recente registrato dei numeri di modelli di nuovi MacBook e iPad presso la Eurasian Economic Commission (EEC). Lo hanno segnalato diverse testate online, europee e americane. Per meglio dire: numeri di modelli presumibilmente di nuovi MacBook e iPad.

La Eurasian Economic Commission (EEC) è l'organo di regolamentazione permanente della Eurasian Economic Union (EAEU). Svolge attività di regolamentazione per cinque paesi: Armenia, Bielorussa, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. La registrazione di qualsiasi device che preveda la crittografia dei dati è richiesta per la vendita in quei Paesi.

Nuovi MacBook e iPad in arrivo?

L’archiviazione di nuovi codici indicherebbe dunque l’imminente arrivo sul mercato di nuovi MacBook e iPad. I numeri di modello che sarebbero stati individuati farebbero infatti riferimento ai Mac portatili. Potrebbero riferirsi ai MacBook Pro da 13 e 15 pollici e a un nuovo MacBook da 12.

Oppure, o oltre a questi, potrebbe trattarsi anche di un refresh del MacBook Air. Sono tutti modelli che non ricevono un aggiornamento da molto tempo. È quindi verosimile che Cupertino sia al lavoro per un upgrade. In ogni caso, ovviamente, per ora si tratta solo di voci non confermate da alcuna fonte ufficiale.

Stessa cosa per i tablet. Tranne il nuovo iPad, gli altri della gamma sono anch’essi privi di upgrade da un bel po’ di tempo.

Circolano rumor su nuovi modelli di iPad Pro con processori più veloci. Delle voci ipotizzano anche l’arrivo del supporto per Face ID anche sugli iPad. Anche qui, comunque, niente di confermato ufficialmente. Dovremo attendere il lancio da parte di Apple, se e quando effettivamente ci sarà, per sapere cosa bolle in pentola.