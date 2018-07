Sono disponibili nuove configurazioni dei modelli di NAS Buffalo TeraStation 5410 e 3410. Due le nuove configurazioni della serie di NAS a quattro bay TeraStation 5410DN, e una della serie TeraStation 3410DN. Le nuove versioni prevedono due soli hard disk montati e due alloggiamenti che rimangono liberi per future espansioni.

Le versioni parzialmente popolate dei NAS sono indirizzate a chi desidera dotarsi in tempi brevi di uno storage di rete. Per poi, magari, rimandare a un secondo tempo il successivo investimento per aumentare lo spazio di archiviazione. Diventa così possibile iniziare a sfruttare determinate funzionalità dei NAS, a fronte di un budget più limitato. Senza precludersi la possibilità di espansione futura, per quanto riguarda lo spazio di storage.

Le nuove versioni dei NAS Buffalo TeraStation 5410 e 3410

Le nuove configurazioni presentate da Buffalo sono descritte di seguito.

• TeraStation 5410 (cod. TS5410DN0802-EU): 8TB (2x4TB), 2x1GbE, 1x10GbE, RAID 0/1/5/6/10; 799,90 euro + Iva.

• TeraStation 5410 (cod. TS5410DN1602-EU): 16TB (2x8TB), 2x1GbE, 1x10GbE, RAID 0/1/5/6/10; 1099,90 euro + Iva.

• TeraStation 3410 (cod. TS3410DN0802-EU): 8TB (2x4TB), 2x1GbE, RAID 0/1/5/6/10; 699,90 + Iva.

Anche per i nuovi modelli Buffalo offre 3 anni di garanzia VIP. Questa comprende la sostituzione gratuita a domicilio in 24 ore dei dischi forniti con i NAS.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.