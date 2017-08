Pronta la nuova generazione di applicazioni cloud Oracle

Con le Cloud Applications Release 13, Oracle amplia la propria suite di applicazioni cloud con strumenti di lavoro più potenti in ambito customer experience, finance, risorse umane, supply chain.

La nuova versione introduce nuove funzionalità e miglioramenti nell’offerta di Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud eOracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Migliorata anche l’esperienza utente complessiva.

SCM Cloud

Oracle SCM Cloud Release 13 amplia la suite introducendo oltre 200 funzionalità e sei nuovi prodotti dedicati a Sales and Operation Planning, Demand Management, Supply Planning, Collaboration, Quality Management e Manteinance. Queste innovazioni aiutano le aziende a trasformare i loro modelli operativi, per rispondere rapidamente alle nuove esigenze di business, passando dai tradizionali sistemi per gestire la supply chain a una soluzione che permette di gestirla in modo connesso, completo, agile e orientato al cliente.

CX Cloud Suite

Oracle CX Cloud Suite Release 13 introduce innovazioni in Oracle Sales Cloud – come funzionalità mobile e di visualizzazione dati più evolute – e un insieme di nuovi strumenti che migliorano la produttività degli addetti alle vendite. Inoltre, Oracle ha ampliato Oracle CX Cloud Suite presentando Oracle Engagement Cloud: una nuova soluzione che connette vendite e servizi in modo da consentire alle aziende di migliorare la soddisfazione dei clienti e la loro fedeltà, creando anche maggiori opportunità di up-selling.

ERP Cloud

In Oracle ERP Cloud il dettaglio funzionale e l’ampiezza delle applicazioni per gli ambiti Financials, Procurement e Project Portfolio Management (PPM) favorisce la rapidità di innovazione, con funzionalità di livello più approfondito dedicate, ad esempio, al Dynamic Discounting e al Multi-Funding. A questo si aggiunge la disponibilità di soluzioni verticali dedicate al settore dell’Education, ai servizi finanziari e al manifatturiero, inoltre, l’offerta è stata localizzata per nuovi paesi come l’India e il Brasile. Oggi aziende di ogni dimensione, settore e area geografica possono cogliere rapidamente e facilmente tutti i vantaggi della nuova versione.

HCM Cloud

In Oracle HCM Cloud 13 l’80% delle innovazioni è stata introdotta sulla base delle esigenze espresse dai clienti. La Release 13 introduce più ampie opportunità di personalizzazione della customer experience, del branding e un nuovo supporto Tier 1 per la localizzazione. Inoltre, sono state migliorate delle funzionalità utili alle esigenze di clienti che hanno una forza lavoro organizzata in strutture sindacali, quali il settore commerciale e quello sanitario, con modelli di lavoro flessibile.