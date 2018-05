Il marchio tedesco tado° ha introdotto la nuova generazione del sistema di Climatizzazione Intelligente. Climatizzazione Intelligente v2 è disponibile da subito e costa 179 euro; il Duo Pack può essere acquistato a 299 euro.

Il dispositivo smart ha l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione del climatizzatore. Climatizzazione Intelligente si sostituisce al telecomando tradizionale e manuale. Esso amplia le opzioni di gestione e introduce la possibilità di una programmazione intelligente.

Climatizzazione Intelligente v2, ancora più smart

Dato il consumo dei condizionatori, una soluzione smart consente anche di raggiungere obiettivi di risparmio energetico. E senza rinunciare al comfort domestico, anzi incrementandolo. Il Climatizzazione Intelligente v2 è potenziato da un nuovo software e dalle funzioni dell’Assistente Climatico Intelligente.

Tra le funzioni smart c’è ad esempio la geolocalizzazione. Questa fa sì che si trovi sempre un’abitazione fresca quando si rientra a casa. Ma allo stesso tempo fa in modo che non si sprechi energia quando nessuno è in casa.

L’integrazione con i dati delle previsioni meteo locali offre un ulteriore aumento dell’efficienza. La app riporta le attività dell’Assistente Climatico Intelligente nella Reportistica giornaliera zona per zona e nel Report Risparmio Energetico. Per le funzionalità smart il sistema Climatizzazione Intelligente v2 utilizza la rete Wi-Fi di casa. In tal modo il sistema è in grado di connettere a Internet condizionatori dotati di un telecomando standard a infrarossi.

Climatizzazione Intelligente è anche compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT. In tal modo permette di controllare il dispositivo tramite comandi vocali e di creare automatismi e scenari personalizzati. L’azienda produttrice del Termostato Intelligente ha di recente annunciato la compatibilità di alcuni prodotti anche in Italia con Google Home. Non sembra invece offrire la compatibilità con HomeKit.