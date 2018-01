NuMeRu, soluzione integrata per la trasformazione del datacenter

Exclusive Group, distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto, ha presentato NuMeRu, un insieme di soluzioni di trasformazione del datacenter, di servizi e supporto per i partner del canale BigTec.

NuMeRu è una combinazione di datacenter integrata, progettata per semplificare la migrazione da datacenter complessi ed obsoleti, creando nuove opportunità per i partner di indirizzare i propri clienti verso un cloud ibrido di proprietà, con un ROI immediato a prezzi molto più convenienti e con finanziamenti agevolati.

NuMeRu è stato concepito con tecnologie di nuova generazione, servizi tecnici e professionali di qualità, una gamma di opzioni di finanziamento e campagne di marketing pronte all'uso.

La soluzione è costituita da Nutanix (Nu) come piattaforma di calcolo, virtualizzazione e storage, Mellanox (Me) come rete di cloud flessibile, basata su SDN, per prestazioni velocizzate dei datacenter, e Rubrik (Ru) come soluzione unica per la gestione dei dati cloud per instant backup, recovery, search e analytics.

L’insieme dei Servizi NuMeRu viene fornito dalla divisione Passport di Global Services di Exclusive Group, con un supporto a più livelli ed altri servizi tecnici e professionali che offrono, ulteriori opportunità di guadagno e margine per i partner.

Exclusive Capital, inoltre, fornisce piani di finanziamento e leasing flessibili per aiutare a ripartire i costi.

Nutanix è fiduciosa che NuMeRu possa soddisfare la domanda crescente di coloro che cercano soluzioni cloud nella tutela della privacy del datacenter aziendale, con una reale libertà di scelta relativa all'integrazione di piattaforme, hypervisor e cloud ibrido.

Rubrik ritiene che i dipartimenti IT stiano cercando modi per gestire i propri dati senza dover ricorrere a soluzioni inefficienti dovute ad infrastrutture obsolete.

Mellanox rileva come i sistemi iperconvergenti e le tecnologie datacenter disruptive di nuova generazione abbiano tutte bisogno di una rete veloce e affidabile.

Per Exclusive Group l'adozione del cloud ibrido è una grande opportunità e NuMeRu consente a tutti i partner di canale di avere una proposta convincente per i clienti che vogliano ridurre la rischiosità della Datacenter Transformation.