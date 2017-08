Nuance ed Epson insieme per documenti più efficienti

Nuance Communications ed Epson hanno annunciato una partnership strategica a livello mondiale per migliorare l’esperienza dei clienti Epson fornendo soluzioni di imaging di Nuance per i documenti attraverso i suoi distributori e rivenditori.

La partnership combina i bassi costi di esercizio, il limitato impatto ambientale, i minimi interventi di manutenzione e l’affidabilità delle stampanti Epson alla capacità di controllare e gestire in sicurezza i lavori di stampa e acquisizione documentale per aumentare la produttività, riducendo i costi operativi.

Grazie a questa collaborazione, Epson venderà e distribuirà il software eCopy ShareScan and Equitrac Office/Express di Nuance all’interno della sua famiglia di stampanti multifunzione inkjet, inclusa la serie ad alta velocità Workforce Enterprise WF-C20590 e LX-10000/7000 dotata della tecnologia per l’allineamento delle testine di stampa.

Inoltre, Epson integrerà OmniPage SDK di Nuance nei suoi scanner per migliorare la precisione del sistema OCR nei flussi di lavoro automatizzati, oltre al software Nuance Power PDF in alcune selezionate linee di scanner per documenti.

Le soluzioni Nuance disponibili presso la rete Epson

Equitrac Office offre alle aziende la flessibilità per permettere agli utenti di stampare i documenti di cui hanno realmente bisogno e in modo intelligente, riducendo i costi, rendendo sicura la stampa e aumentando il livello di soddisfazione degli utenti. Grazie a Hybrid Print Control, Equitrac Office offre alle imprese versatilità e controllo, oltre a ridurre le complessità informatiche eliminando le dipendenze da server e driver di stampa e i complessi parchi di dispositivi, il tutto attraverso servizi gestiti per ogni pagina stampata. Inoltre, Equitrac Office di Nuance si adatta facilmente alle mutevoli esigenze di stampa degli utenti e all’evoluzione dell'infrastruttura informatica grazie all'esclusiva possibilità di scegliere il modo in cui distribuire la stampa: tramite server di stampa, stampa diretta via IP o un modello ibrido che include entrambi. Ciò consente di personalizzare l'ambiente di stampa sulla base delle specifiche esigenze di utenti o aziende.

Equitrac Express consente agli amministratori IT di autorizzare in modo flessibile la stampa dei documenti necessari a studenti, personale docente e non docente, ovunque si trovino all’interno della struttura universitaria. Inoltre, Equitrac Express aiuta a ridurre l'output e i costi totali di stampa, ad allocare accuratamente i costi di stampa, oltre a implementare le quote di stampa e abilitare la stampa anche agli ospiti tramite un modello pay-for-print.

eCopy ShareScan è un software di acquisizione documentale ideale per i flussi di lavoro collaborativi tutti i partecipanti di un team – coinvolti nello stesso progettoco – possono contribuire ai documenti e ai contenuti per ulteriore revisione o integrazione. Utilizzando MFP all’interno del gruppo di lavoro, eCopy guida in modo semplice e veloce i membri del gruppo attraverso il processo di acquisizione dei documenti. Questa soluzione sarà disponibile anche sugli scannerEpson.

OmniPage Capture SDK vanta la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) più precisa al mondo. Inoltre, offre agli sviluppatori tutto il necessario per inserire nelle applicazioni esolide funzionalità di resa delle immagini, OCR, creazione di PDF e capacità di conversione, nonché tecnologia di lettura dei codici a barre, riconoscimento intelligente dei caratteritracciamento della aree e altro.

Power PDF è un software che consente alle aziende di gestire con facilità i flussi di lavoro di file PDF grazie alla capacità di creare, convertire, modificare, assemblare e condividere in sicurezza i file PDF. Power PDF vanta una ricchissima gamma di funzionalità per collaborare e condividere in sicurezza i file PDF con colleghi e clienti. Inoltre, il software offre tutti gli strumenti per annotare, segnare, firmare, proteggere, creare e comprimere file PDF nonchè lavorare con moduli PDF, semplificando le operazioni di modifica e pubblicazione dei file PDF. Gli utenti possono convertire rapidamente i file da Word in PDF e viceversa con straordinaria compatibilità, precisione e affidabilità.