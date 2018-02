Non solo risparmi, il cloud serve anche al ricambio aziendale

Le teorie e le pratiche di gestione aziendale derivano spesso dalle opportunità create dalle nuove tecnologie. Le parti intercambiabili hanno stimolato idee sulla strutturazione delle linee di montaggio e della logistica.

I complessi calcoli fatti nell campo noto come operations sono stati dapprima abilitati dal mainframe computing. Poi la tecnologia client-server ha generato sistemi di pianificazione delle risorse aziendali e la conseguente visibilità a livello di sistema richiesta per quella che oggi chiamiamo gestione dei processi aziendali.

Con il cloud lavoro più flessibile

Questo rende indispensabile iniziare a pensare a come la gestione sarà cambiata dalla tecnologia dell' informazione più potente del nostro tempo: il cloud computing. Che cosa ci permette di fare diversamente e come cambierà il modo in cui faremo le cose in futuro?

Con il cloud le informazioni viaggiano rapidamente in entrambe le direzioni, attraversando sistemi informatici che, con attributi come la virtualizzazione, con l'aumento o la diminuzione delle dimensioni per gestire carichi di lavoro più grandi o le patch di sicurezza automatizzate su migliaia di macchine, sono molto più flessibili.

Ciò comporterà probabilmente anche una struttura di lavoro più flessibile, nell interesse di prodotti e servizi che idealmente possono essere adattati per anticipare le esigenze dei clienti. Chiave del nuovo sistema sono la raccolta e l'analisi rapida dei dati, seguita dai cambiamenti al software prodotto.

La centralità del cloud è emersa chiaramente nella tavola rotonda di 01net

Outlook 2018 - Le tecnologie emergenti per il business

I probabili risultati del passaggio al cloud includono il cambiamento delle modalità di progettazione dei prodotti, una più stretta collaborazione tra il reparto IT aziendale e altre unità aziendali, comprese vendite, finanza e previsioni, e una maggiore interazione con i clienti, fino al punto di sviluppare congiuntamente i prodotti con i loro consumatori.

In particolare, nuove modalità di scrittura e implementazione del software favoriranno nuovi tipi di progettazione organizzativa ad azione più rapida. E il modo migliore per anticipare come si verificheranno questi cambiamenti è quello di sentire le aziende che già le applicano in modo aggressivo.

Primo step, la riduzione dei costi

La riduzione dei costi è stata un motivo sufficiente per molte aziende per chiudere i loro data center proprietari e consumare energia computazionale e software di assistenza come una serie di servizi on-demand. Altri utilizzano il software di cloud computing nei loro data center, come mezzo per aumentare le risorse e lavorare più velocemente.

Con il miglioramento della tecnologia cloud, tuttavia, è sempre più facile per le aziende creare prodotti e servizi all'interno del cloud, o modellare nuovi prodotti o campagne di marketing come prototipi software basati sul cloud.

Il cloud è anche un deposito comune per la raccolta e l'analisi di nuovi dati e il luogo in cui vengono condotte un numero crescente di operazioni di intelligenza artificiale, come il riconoscimento di immagini e voce. Le modifiche e gli aggiornamenti diventano parte di un processo continuo. Le funzioni organizzative si confondono quando i processi diventano sempre più iterativi.

Uber ha sottolineato l'importanza del suo modello di cloud ibrido per garantire non solo un tempo di attività costante, ma anche una relazione indivisibile tra sviluppo e implementazione del prodotto. Uber è in grado di modellare una flotta virtuale di taxi da auto private attraverso una combinazione di software mobile, analisi dati su larga scala, mappatura e social networking.

Quanto tempo il cloud sarà così influente per la gestione come lo sono stati il mainframe o il client-server computing? I dubbi esistono perché in un recente articolo, Erik Brynjolfsson, Daniel Rock e Chad Syverson hanno scoperto che i grandi miglioramenti tecnologici potrebbero ritardare gli incrementi di produttività per anni, anche decenni. Brynjolfsson, professore alla Sloan School of Management del Mit, pensa invece che i progressi basati su software come Intelligenza artificiale e software in stile cloud troveranno un posto più veloce di molti dei progressi precedenti.

Perché la riduzione dei costi significa che possono essere rapidamente adottati da startup e aziende di minori dimensioni e, a differenza dei progressi basati sull'hardware, questa volta l'influenza sarà da parte del software. Bisong apoi vedere cosa succede quando i team di tutta l'azienda costruiscono prodotti e servizi utilizzando quello che viene chiamato software cloud-native. Il modo in cui il software è concepito per il cloud computing può rivelarsi importante quanto l'infrastruttura fisica del cloud.

L'approccio native cloud

Gli approcci software nativi cloud sottolineano la facilità d'uso e l'alterazione a basso impatto dei componenti di una determinata applicazione software. Le applicazioni di massa sono suddivise in una serie di microservizi che possono essere adattati con poco effetto su un software in esecuzione. Il software complesso tradizionale spesso ha una serie di relazioni, chiamate dipendenze, con altre linee di codice, che richiedono grandi riscritture anche per cambiamenti banali.

Ciò significa che è possibile distribuire e gestire un'applicazione a livello globale, da un'unica sede, con relativamente pochi problemi. Kubernetes, il software open source più popolare per orchestrare l'uso di tali contenitori, è stato originariamente sviluppato all' interno di Google per eseguire le molte applicazioni globali della società, e facilmente alterare i prodotti ed emettere correzioni software alla più grande scala possibile.

Blackrock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha recentemente costruito e rilasciato un'applicazione di ricerca degli investitori utilizzando Kubernetes in cento giorni, il tempo che normalmente potrebbe prendere semplicemente per acquistare attrezzature informatiche, sul software cloud che gira sui propri computer. Il team di 20 persone rappresentava la tecnologia, le infrastrutture, le operazioni di produzione, lo sviluppo e la sicurezza dell'informazione.

Il nuovo modo di distribuire il software dà anche visibilità su dove e come viene consumato, fornendo informazioni sui costi futuri. Questo modifica il suo lavoro da semplice spesa in conto capitale a spese operative, ed effettivamente collaboratore per la crescita.

I ruoli di lavoro fissi, come l'ingegneria del software o la pianificazione finanziaria, possono evolvere verso la conoscenza del dominio, che viene condivisa in team collaborativi, riuniti e smontati per una parte del ciclo di vita di un prodotto.

Le aziende possono collaborare più profondamente, approfittando del vantaggio comparativo reciproco per soddisfare una nuova esigenza di mercato. I manager dovranno concentrarsi più che mai su competenze come collaborazione, empatia, apprendimento e nuove ricompense per creare un'organizzazione che si spera sia ancora più adattabile dello strumento informatico cloud computing che si presenta.