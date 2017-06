Non leggo più la cronologia di Internet Explorer

Da alcuni giorni non riesco più a leggere la cronologia di Internet Explorer. Ogni volta che mi disconnetto perdo tutte le informazioni scaricate. Ho provato a ripristinare le opzioni di Internet, sia dal pannello di controllo che dal menu Strum …

Da alcuni giorni non riesco più a leggere la cronologia di Internet

Explorer. Ogni volta che mi disconnetto perdo tutte le informazioni scaricate.

Ho provato a ripristinare le opzioni di Internet, sia dal pannello di controllo

che dal menu Strumenti delle opzioni di cartella (come suggerito nella guida),

ma il problema rimane. Possiedo un Pentium 4 2,4 Ghz, con 512 MB e HD da 60 GB.

Come sistema operativo ho Windows XP Professional con Service Pack 1 installato.



Secondo Microsoft il problema, peculiare di Internet Explorer nel sistema operativo

Windows XP, si verifica quando si ha un antivirus che include una funzione

di blocco dell’esecuzione degli script ActiveX.

Microsoft consiglia di disabilitare la funzione, oppure di installare il più

recente aggiornamento dell’antivirus o più drasticamente di rimuoverlo.

Poiché il problema si verifica soltanto nella visualizzazione per data,

un metodo per aggirarlo è di selezionare la visualizzazione per sito

o per numero di visite.