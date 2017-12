Noleggio operativo e leasing finanziario per fare più business

Creare un mercato più organico e agevolare il flusso delle vendite: sono i due obiettivi che Attiva Evolution si pone in vista dell’incremento del business per il 2018 ed è in quest’ottica che il distributore ha scelto Rent & Lease come partner per l’offerta all’intero canale di soluzioni specifiche di servizi di noleggio operativo e leasing finanziario.

Operativo dal 2009, il team di Rent & Lease aiuta i rivenditori a rendere più efficienti le loro strutture, fornendo strumenti di ottimizzazione e di protezione degli investimenti dei loro clienti e lo fa utilizzando il supporto e la consulenza mirata.

In sostanza l’azienda segue in modo diretto ogni singolo rivenditore e in ogni fase dello sviluppo di un progetto mettendo in campo personalmente le loro competenze. In questo modo gli operatori del canale possono proporre alla loro clientela finale una soluzione studiata esclusivamente in base alle loro esigenze.

Lorenzo Zanotto business unit sales manager di Attiva Evolution ha ricordato che “Lo scorso ottobre Attiva Evolution ha compiuto due anni di attività e siamo stati capaci di raggiungere in breve tempo un ottimo posizionamento nell’intero settore IT. Di fatto non è un caso che la partnership con Rent & Lease sia arrivata proprio in questo momento. Noi siamo un distributore a valore e il valore si dimostra anche nell’intraprendere o aggiungere percorsi alternativi che mettano i nostri rivenditori nelle migliori condizioni per finalizzare il loro business e per fornire servizi efficienti e snelli ai loro clienti”.

Andrea Caberlon, amministratore di Rent & Lease da parte sua nota che “la nostra realtà è nata con lo specifico scopo di fornire soluzioni globali e effettivamente personalizzate. Abbiamo un’esperienza consolidata nel mondo ICT e conosciamo molto bene le dinamiche dei processi di decisione e di acquisto da parte di aziende che intendono innovarsi ed investire in infrastrutture, ma che al contempo hanno la necessità di optare per scelte sempre più flessibili e scalabili. Il ruolo che ci ha affidato Attiva Evolution è proprio quello di accostarci in modo operativo con una consulenza diretta al loro canale distributivo affinché questo sia in grado di offrire la miglior soluzione al proprio cliente”.