Nokia: come sfruttare subito gli investimenti nelle reti 5G

Lo sviluppo delle reti 5G è certamente interessante dal punto di vista tecnologico ma le loro maggiori prestazioni rispetto alle comunicazioni mobili attuali devono poi tradursi in servizi commerciali che portino valore sia ai provider sia agli utenti. In questo senso Nokia ha effettuato alcune analisi per valutare preventivamente l'impatto del 5G sui modelli di business degli operatori.

Dal punto di vista più "pratico", ossia riguardante l'impatto diretto della maggiore banda delle reti 5G rispetto alle attuali, le analisi Nokia indicano che le reti 5G avranno performance reali (e non solo teoriche) tali ad esempio da permettere l'erogazione di contenuti di realtà virtuale a un numero elevato di "spettatori", quindi permetteranno la partecipazione virtuale a eventi live. Grazie in particolare, secondo Nokia, a una banda di rete anche di quaranta volte superiore a quella del 4G.

In campo Smart City l'uso delle reti 5G contribuirà poi a ridurre drasticamente il costo medio per dispositivo nelle implementazioni IoT e, per quanto riguarda gli ambienti Industry 4.0, permetterà di realizzare grandi reti a bassa latenza con una affidabilità del 99,999 percento.

Le analisi di Nokia hanno anche evidenziato alcuni casi d'uso che possono aiutare gli operatori mobili a capitalizzare velocemente gli investimenti dedicati alla realizzazione delle reti 5G.

La casa finlandese spiega ad esempio che un ipotetico servizio "5G to the Home" porterebbe profitti già dopo quattro anni se la spesa media mensile per utente restasse costantemente sopra i 40 euro. Ancora più rapido sarebbe il passaggio alla redditività per i servizi di connettività su reti 5G offerti a spazi pubblici come gli stadi: con un minimo di cinque eventi al mese i profitti arriverebbero nel giro di un anno.

Il lancio immediato di altri servizi percepiti come più innovativi - ad esempio l'infotainment per gli automobilisti - consentirebbe infine agli operatori di ricavare fatturato rapidamente e anche di conquistare subito quote rilevanti di mercato in nuovi comparti.