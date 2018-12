HMD Global ha introdotto il nuovo smartphone Nokia 8.1, la più recente aggiunta alla gamma flagship del marchio. Il Nokia 8.1 punta sul comparto fotografico, grazie al sensore ad alta sensibilità, alle ottiche Zeiss e all’Optical Image Stabilization (OIS). Così come sullo schermo, con tecnologia proprietaria PureDisplay con supporto HDR 10 e una riproduzione del colore accurata e uniforme.

Dal punto di vista del software, Nokia 8.1 è equipaggiato con la versione di Android più recente, Android 9 Pie. Le capacità d’elaborazione sono affidate al SoC Qualcomm Snapdragon 710 Mobile Platform. Questo offre una grafica più veloce del 35% e prestazioni del 20% più elevate rispetto alla precedente generazione, lo Snapdragon 660.

Lo Snapdragon 710 presenta anche il doppio della potenza nei calcoli di intelligenza artificiale. Ciò, grazie all’AI Engine multi-core dotato di una nuova e più efficiente architettura. È inoltre integrato il supporto per l’audio Qualcomm aptX per un ascolto di musica di qualità in modalità wireless Bluetooth.

Nokia 8.1, a suo agio nell’imaging

Per quel che concerne le prestazioni nel comparto imaging, con il Nokia 8.1 il produttore promette un’ottima performance anche in situazioni di scarsa illuminazione. Questo risultato viene ottenuto mediante la combinazione di caratteristiche software e hardware.

La fotocamera principale da 12 megapixel è dotata di ottiche Zeiss. Ha inoltre un sensore sensibile da 1/2.55 pollici con pixel da 1,4 micrometri, per un'accurata acquisizione della luce e immagini dettagliate. Il Nokia 8.1 è dotato della tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine e di un veloce autofocus.

Il secondo sensore di profondità da 13 megapixel del sistema dual camera consente di scattare con il popolare effetto bokeh. La modalità Pro Camera offre poi controllo e creatività sulle foto, con filtri ed effetti anche potenziati da intelligenza artificiale.

La fotocamera frontale adattiva da 20 MP è ottimizzata per catturare selfie anche in notturna. Aumenta infatti la quantità di luce che è in grado di catturare combinando quattro pixel in un ”super pixel”. Il Nokia 8.1 consente anche di girare filmati con video 4K e con registrazione audio stereo.

Il design

La struttura del Nokia 8.1 è costituita da un resistente telaio in alluminio estruso serie 6000. Il design con doppia colorazione dello smartphone è arricchito da un processo di anodizzazione. Il look riprende la finitura che gli utenti hanno apprezzato sul Nokia 7 plus.

Lo schermo è un 6.18’’ Full HD+ PureDisplay. La batteria è da 3500mAh, e lo smartphone supporta il fast charging.