Torna anche quest’anno Nikon Talents, per una nuova edizione del concorso di fotografia. Il contest, giunto alla sesta edizione, è nato per stimolare la creatività dei giovani e la passione per la fotografia.

Il concorso è riservato agli appassionati di fotografia con un’età compresa tra 18 e 35 anni. I giovani fotografi quest’anno sono chiamati a sviluppare il tema “2018: anno del cibo italiano”. I partecipanti sono quindi invitati a dare la loro interpretazione dell’eccellenza italiana nell’ambito del food & beverage. Una interpretazione all’insegna, naturalmente, della creatività e dell’estro fotografico.

Nikon Talents, nuova edizione

Ci sarà dunque spazio per le fotografie di piatti tipici e di persone impegnate nella realizzazione di ricette regionali. Così come di trattorie storiche e affascinanti cantine, ma anche di opere d’arte in cui il cibo è il protagonista. Senza dimenticare gli emozionanti paesaggi di cui l’Italia è ricca, come vigneti, distese arate e frutteti.

E ancora: coloro che ci permettono di apprezzare le varietà e le qualità delle materie prime, come agricoltori, allevatori, apicoltori. Non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività di chi vorrà cimentarsi in questa sfida.

È possibile partecipare con tre scatti oppure anche con un progetto multimediale. La novità di questa edizione, infatti, è stata l’introduzione della nuova categoria “Progetti multimediali”, accanto a quella storica di “Portfolio fotografici”.

I partecipanti al concorso dovranno caricare il loro lavoro entro il 30 settembre 2018 su www.nikontalents.it.

La giuria valuterà l’originalità, la capacità espressiva e la qualità delle immagini e selezionerà quindi i vincitori.

Saranno decretati tre vincitori per la categoria Portfolio fotografico. Questi si aggiudicheranno buoni acquisto da 1.000, 1.500 e 2.000 euro, per acquisti da effettuarsi su Nikonstore.it.

Ci sarà invece un solo vincitore per la categoria Progetto multimediale, che vincerà un buono acquisto da 2.000 euro da spendere su Nikonstore.it.