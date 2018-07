È ora possibile portare il proprio personal trainer sempre con sé, al polso, grazie all’ultimo aggiornamento dell’app Nike Training Club. Con il recente update, infatti, l’app Nike Training Club per iPhone ora supporta anche Apple Watch.

Per ottenere Nike Training Club per Apple Watch basta aggiornare all’ultima versione l’app per iPhone. L’app richiede iOS 11 o successivo e watchOS 4.0 o superiore. Uno dei vantaggi di avere il personal trainer digitale sullo smartwatch, è che ci si può concentrare sugli allenamenti. Si può dunque evitare con maggiore facilità di lasciarsi distrarre continuamente dallo smartphone.

Tutti gli allenamenti di Nike Training Club

L’app di Nike offre oltre 180 allenamenti gratuiti: dalla forza e resistenza alla mobilità e allo yoga. Questi sfruttano l'esperienza dei Master Trainer Nike, professionisti del settore di livello internazionale, e degli atleti del marchio. Pur con la ricchezza di funzionalità, c’era una cosa in merito all'app che gli atleti desideravano migliorare. A volte si preferirebbe non dover fare continuamente riferimento a un telefono nel bel mezzo di una sessione.

La soluzione era a portata di polso. Ed è arrivata con il porting dell'app sull'Apple Watch, lo smartwatch che fa parte dell’ecosistema di Apple. Un allenamento Nike Training Club può essere avviato sul telefono.

Dopodiché, l'Apple Watch consente di controllare facilmente il tempo o le ripetizioni rimanenti di un esercizio. L’app fornisce anche feedback aptici che segnalano l'inizio del prossimo esercizio e proseguono fino al completamento dell'allenamento.

Con l’app di training al polso, ci si può concentrare maggiormente sull’allenamento e distrarsi meno nel guardare il display dello smartphone.

È poi possibile monitorare la frequenza cardiaca, le calorie approssimate e altre statistiche sugli esercizi direttamente con un’occhiata al polso.

Inoltre, riceviamo stimoli a raggiungere gli obiettivi di allenamento tramite notifiche settimanali che incoraggiano a chiudere l’anello di esercizi. Una caratteristica dell’app è che tutti gli oltre 180 allenamenti attualmente disponibili in Nike Training Club sono supportati dall'Apple Watch.