Nexi, acquisti online con Amazon Pay

Nexi ha reso disponibile Amazon Pay per gli esercenti che utilizzano XPay, il gateway di pagamento per l’ecommerce attivabile in 48 ore direttamente online.

XPay permette di gestire in modo uniforme tutti i metodi di pagamento con un unico back office integrato, mentre oltre 38 milioni utenti in 175 Paesi utilizzano Amazon Pay.

I merchant che scelgono la piattaforma di Nexi potranno dare la possibilità di pagare con Amazon Pay, integrando le altre modalità di pagamento offerte da XPay, ossia tutti i principali circuiti internazionali, wallet digitali e il bonifico diretto.

Per pagare prodotti e servizi con Amazon Pay è sufficiente inserire username e password Amazon sul sito dell’esercente e la transazione viene completata in totale sicurezza, utilizzando le informazioni di pagamento e spedizione recuperate automaticamente dall’account del cliente.

L’accordo con Amazon Payments permette a Nexi di offrire ai merchant un ulteriore strumento per sfruttare le opportunità offerte dal commerco elettronico che, secondo i dati diffusi oggi da Netcomm, nel 2017 ha raggiunto un valore di 23,4 miliardi di euro solo in Italia con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente.

Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi ha detto che Il valore aggiunto di XPay è dato dalla possibilità di integrarlo con tutte le piattaforme di ecommerce e dal fatto che, in un’unica soluzione altamente personalizzabile, permette di offrire tutte le principali modalità di pagamento online. L’integrazione di Amazon Pay nel nostro gateway, che in Italia è già stato scelto da 18.000 esercenti, con una crescita del 20% rispeto al 2016, è un vantaggio per gli esercenti".