Netflix, le serie e film più visti nel 2017

Netflix dà i numeri. Sono quelli che hanno caratterizzato le serie e i film proposti nel 2017. Scopriamo così che, nel periodo novembre 2016 – novembre 2017, in tutto il mondo gli utenti Netflix hanno infatti trascorso più di 140 milioni di ore al giorno davanti al video (più di un miliardo di ore alla settimana). La giornata di streaming più popolare è stata l’1 gennaio e, forse è difficile a crederlo, gli utenti più voraci sono stati i messicani.

Il 2017 di Netflix in Italia

Sicuramente più interessante è vedere cosa gli italiani hanno guardato e come lo hanno fatto. La ricerca di Netflix svela che gli italiani nel 2017 hanno divorato (seguito più di due ore al giorno) le storie di Fauda, Ingovernabile, Suburra e Shooter, e che hanno invece assaporato (meno di due ore al giorno) poco a poco commedie come You Me Her, Neo Yokio, Santa Clarita Diet, Big Mouth e Una serie di Sfortunati Eventi.

La ricerca rivela inoltre che gli utenti italiani non hanno resistito alle serie tv Netflix dai risvolti thriller, arrivando a “tradire” il proprio partner di visione per un episodio di Better Call Saul, Black Mirror, Suburra e Narcos. Gli show Netflix che al contrario hanno riunito sul divano di casa amici e parenti sono stati Stranger Things, Una mamma per amica: di nuovo insieme, Star Trek: Discovery e Chiamatemi Anna.

Il primato della velocità di visione se lo aggiudica Stranger Things: con la sua seconda stagione, è infatti lo show più binge raced (visto per intero entro le 24 ore dal lancio) dell’anno nel nostro paese. E il giorno di streaming più popolare in Italia nel 2017? Domenica 29 ottobre.

Ecco il dettaglio delle classifiche italiane redatte da Netflix.

Gli show che ci hanno fatto dire: “ancora solo un altro episodio, lo giuro...”

American Vandal Ingovernabile Greenleaf Le ragazze del centralino La Nebbia Fauda Shooter 13 Suburra Marvel’s The Defenders

Gli show assaporati poco a poco, puntata dopo puntata

The Crown Jack Whitehall: Travels with My Father Una Serie di Sfortunati Eventi Big Mouth Disjointed Neo Yokio You Me Her Frontier Santa Clarita Diet Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Gli show che siamo andati avanti a vedere senza aspettare niente e nessuno

Narcos Stranger Things 13 Black Mirror Orange is the New Black Better Call Saul Suburra Sense8 El Chapo Marvel's Iron Fist

Gli show che abbiamo guardato insieme ad amici e parenti

Stranger Things 13 Una Serie di Sfortunati Eventi Una mamma per amica: di nuovo insieme Star Trek: Discovery Atypical Chef's Table Trollhunters Chiamatemi Anna The Worst Witch