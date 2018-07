La nuova funzione Smart Downloads è disponibile per gli utenti dell’app Netflix, per ora solo su smartphone e tablet Android. Utilizzare Netflix ovunque e in qualsiasi momento, e non solo all’interno delle mura domestiche, è un’abitudine sempre più diffusa. Una ricerca realizzata dall’azienda indica che è una pratica comune per il 70% degli utenti italiani. Un dato ancora maggiore del 67% rilevato per gli intervistati nel mondo.

In un periodo di vacanze, viaggi e voglia di relax, molti desiderano portare con sé le proprie serie Tv preferite. E, naturalmente, senza dover combattere con le coperture, i rallentamenti e i costi delle connessioni cellulari. Meglio avere i contenuti scaricati sul proprio device.

Netflix ha lanciato il servizio di streaming nel 2007, con cui guardare serie e film sul proprio computer. Nel 2010 è arrivata la prima app per dispositivi mobili. Nel 2016 l’azienda ha lanciato la funzionalità di download. La fruizione dei contenuti non avviene più necessariamente solo da computer e Tv. Anzi, il contrario: la visione da device mobili è sempre più diffusa. Da qui l’esigenza di rinnovare le funzionalità della piattaforma per adeguarle alle mutate esigenze degli utenti.

Gli Smart Downloads di Netflix

L’azienda ha di recente introdotto le anteprime mobile nell’app per iOS. Ora arriva una ulteriore opzione per gli utenti che fruiscono del servizio di streaming da dispositivi mobili. Per il momento, però, solo per smartphone e tablet Android: speriamo arrivi presto anche su iOS. Come funzionano gli Smart Downloads di Netflix? Quando l’utente ha finito di guardare un episodio che ha scaricato, l’app scarica il prossimo disponibile. In maggiore dettaglio: alla prossima connessione con una rete Wi-Fi, l'app elimina automaticamente quell'episodio e scarica il prossimo disponibile.

Ogni volta che viene scaricato un nuovo episodio, Smart Downloads ne elimina un altro. In questo modo non si usa spazio aggiuntivo rispetto ai download precedenti. E, molto importante, non si rischia di esaurire velocemente lo spazio di storage del device. Inoltre, altrettanto importante, questa funzione non consuma i dati del piano cellulare. Smart Downloads funziona solo con il Wi-Fi e non usa il piano dati. Chiaramente, eventuali costi aggiuntivi di connessione dipendono dalle condizioni della rete Wi-Fi utilizzata.

E comunque, se lo desideriamo, è possibile anche disattivare questa nuova funzionalità. Disattivare la funzionalità Smart Downloads può servire anche se desideriamo gestire manualmente i contenuti scaricati. Smart Downloads avvisa con notifiche lo stato del download e quando esso è completato.