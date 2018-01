Net neutrality e IoT, quali possibili scenari

Il "Ripristino della libertà su Internet", come è stata cinicamente definita l’abolizione della Net neutrality, molto probabilmente aggiornerà le attuali regole che classificano il servizio Internet come pubblica utilità e vietano ai carrier di rallentare o bloccare determinati tipi di traffico e avrà riflessi in ambito IoT.

Finora la maggior parte dei commenti si è concentrata su possibili blocchi dell'accesso rapido ai servizi come Netflix, o prezzi Isp più elevati per garantire un accesso illimitato ai contenuti online più diffusi.

Ma la fine incombente della neutralità della rete è probabile che abbia effetti molto più pervasivi di un'immagine tremolante quando si trasmettono vecchi episodi di Breaking Bad.

L'IoT ha prosperato sotto la net neutrality

Uno dei principali interrogativi, infatti, è quale effetto avrà sull'IoT il tramonto delle disposizioni sulla neutralità della rete. Perché gli effetti potrebbero essere significativi anche se ci vorrà del tempo per comprenderli appieno. Non abbiamo mai vissuto in un mondo senza regole di neutralità della rete, quindi gli Isp e le imprese verificheranno nel tempo la nuova strada.

Tuttavia, vi sono già preoccupazioni sul modo in cui la fine della neutralità della rete potrebbe incidere sull' IoT. In primo luogo se i carrier possono bloccare, strozzare o ritardare il traffico a loro discrezione, potrebbero facilmente decidere di ostacolare il traffico dell'IoT in vari modi, per una serie di ragioni.

A meno che, forse, gli utenti non abbiano pagato un premio per la consegna rapida e tempestiva dei loro dati dell' IoT o non abbiano accettato di acquistare tali dispositivi solo dal vettore o dai suoi partner autorizzati. Nei settori in cui un carrier detiene il monopolio dell'accesso a Internet, potrebbe dettare condizioni piuttosto severe.

Non si è ancora sentito parlare di piani di questo tipo, ma che il futuro vada in questa direzione non è un’ipotesi peregrina. Soprattutto se pensiamo agli enormi investimenti nella rete da parte dei big del settore.

Effetti sugli utenti aziendali e sulle piccole imprese

Tuttavia, i tentativi di far leva sulle nuove norme potrebbero non essere così palesi. Un carrier potrebbe semplicemente dire ad un'impresa che se vuole garantire la pronta consegna dei dati dai suoi dispositivi industriali di Internet degli oggetti, dovrà passare a un livello di servizio più elevato - leggi, costoso - per garantire i livelli di servizio richiesti.

Data la posta in gioco, un'impresa, per esempio, delle dimensioni di GE potrebbe essere disposta ad andare avanti. Ma le imprese più piccole, soprattutto quelle che avviano l' IoT con le loro idee innovative, potrebbero non essere in grado di pagare il trasporto merci per l'accesso alla rete premium. Quindi, i dati provenienti dai suoi dispositivi IoT potrebbero non essere forniti per l'analisi in tempo utile, o per niente.

Per gli utenti dell' IoT l'effetto iniziale sarà probabilmente un aumento dei costi per garantire l'accesso e una maggiore incertezza sui modi migliori per collegare i dispositivi.