Nest Labs estende la sua linea di termostati intelligenti con il lancio in Europa del Nest Thermostat E. Il nuovo modello è al momento in pre-ordine, al prezzo di 219 euro. Sarà a breve disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Esistono naturalmente sul mercato molte opzioni alternative di termostati smart.

Ad esempio il Termostato intelligente di Netatmo, che propone anche le Valvole Termostatiche Intelligenti.

Anche tado° ha lanciato di recente la nuova generazione di Termostati Intelligenti V3+.

Mentre Avidsen ha introdotto il Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen.

Nest Thermostat E è un termostato intelligente progettato per essere inserito in maniera agevole in ogni tipo di arredamento. Le sue funzionalità smart, oltre ad aumentare il comfort, consentono di ottimizzare i consumi per un maggior risparmio energetico.

Deriva le sue caratteristiche principali dal Nest Learning Thermostat, e si propone con un aspetto nuovo, riprogettato. Nest Thermostat E è ora dotato di un display satinato e un anello esterno bianco. È in grado di adattarsi in modo discreto a qualsiasi arredamento. È inoltre dotato di un supporto altrettanto discreto, che consente di posizionarlo dove preferiamo.

L’installazione avviene in abbinamento con il nuovo Heat Link E, che sostituisce il termostato esistente utilizzandone i cavi. Anche quest’ultimo, grazie al rivestimento in tessuto, ha un impatto minimale sull’arredamento della casa.

Comfort e risparmio, con Nest Thermostat E

L’Heat Link si collega in modalità wireless al Nest Thermostat E: quest’ultimo può essere collocato in qualsiasi punto della casa. L’installazione è semplice, ma è comunque anche possibile rivolgersi a un installatore Nest Pro. Vi sono oltre 14.000 installatori Nest Pro in tutta Europa.

La programmazione e la gestione sono molto semplici. Per quanto riguarda la programmazione, ce n’è una preimpostata per un utilizzo immediato. Inoltre il termostato impara e si adatta alle abitudini quotidiane delle case in cui è installato, come il Nest Learning Thermostat. È poi possibile regolare la temperatura in modo intuitivo dall'app Nest sullo smartphone o tablet.

Nest Thermostat E offre anch’esso alcune funzionalità proprie dei termostati Nest. Ad esempio abbassa la temperatura quando rileva che nessuno è in casa. Oppure, accende e spegne l’impianto di riscaldamento in tempo per raggiungere la temperatura programmata, e non superarla.

Maggiori informazioni sul Nest Thermostat E sono disponibili sul sito dell’azienda.