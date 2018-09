Con la nuova serie V MultiSync, NEC aggiorna la propria offerta visual di grande formato per applicazioni di digital signage. Quest’ultima serie V MultiSync è progettata per offrire una visione large-format con una resa delle immagini fedele e naturale. E per mettere a disposizione delle aziende una grande flessibilità d’utilizzo.

La serie V è infatti disponibile in tre formati “large”: 75, 86 e 98 pollici. I display sono progettati per il digital signage e possono trovare impiego in un’ampia gamma di applicazioni e settori industriali. Negli ambienti come retail, così come in musei, meeting room e sale conferenza. Per applicazioni per l’entertainment e il tempo libero così come per settori industriali come quello manifatturiero, la progettazione, l’hospitality.

I display uniscono la qualità dell’immagine UHD a un’operatività fluida e a costi di gestione contenuti. Si trovano a proprio agio nell’ambito dell’advertising, così come in quello delle presentazioni o della segnaletica digitale.

NEC V MultiSync: display intelligenti

Dal punto di vista dell’immagine, il software NEC Spectraview Engine fornisce il controllo dei livelli di luminosità, colore, gamma, uniformità. Ciò permette di ottenere una perfetta corrispondenza tra i colori per ogni tipo di esigenza.

In questo tipo di applicazioni è anche importante poter offrire una facile leggibilità in tutte le condizioni di luce ambientale. Ciò è garantito da una luminosità pari a 500 cd/m2 abbinata a una superficie a basso riflesso con tecnologia anti-glare. Il design sottile ed essenziale consente poi un inserimento discreto del monitor in qualsiasi tipo di ambiente.

Dietro le caratteristiche visual, la nuova serie V MultiSync di NEC offre un contenuto tecnologico smart. I display integrano infatti la Open Modular intelligence (OMi) NEC. Si tratta di una piattaforma che consente la connessione intelligente e diretta tra sorgente e display. Questa opzione offre la possibilità di realizzare applicazioni digital signage potenti, personalizzate e future-proof.

“OMi è il modo più smart per inviare contenuti personalizzati al display e consentire l’upgrade dell’apparecchio in qualsiasi momento attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS, moduli Raspberry Pi o interfacce di digital signage.” Spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

I modelli della nuova serie V sono inoltre controllabili centralmente utilizzando il software gratuito NaViSet Administrator 2. Ciò consente di minimizzare i tempi morti per la manutenzione e di ridurre i costi di operatività e gestione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.