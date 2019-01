Da Nec Display Solutions Europe arrivano due proiettori laser con risoluzione WXGA e WUXGA, i nuovi modelli P525WL e P525UL. La caratteristica principale sottolineata dall’azienda è che i proiettori non emettono praticamente rumore mentre sono in funzione. Permettendo in tal modo riunioni e presentazioni prive di distrazioni.

Nec ha introdotto anche un nuovo display desktop da 27 pollici con risoluzione UHD 4K. Il monitor è dedicato agli ambienti di lavoro nei campi della progettazione e della creazione di contenuti, e non solo.

I proiettori laser Nec P525

I nuovi proiettori laser della serie NecP525 prevedono un livello di rumorosità di soli 22dB. Il che, evidenzia l’azienda, li rende silenziosi più o meno quanto il ticchettio di un orologio. Oltre a non emettere quasi alcun rumore, i proiettori laser P525 incorporano caratteristiche tecniche future-proof.

Offrono l’elaborazione in ingresso pari a 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di operatività priva di manutenzione. Questo, grazie alla fonte di luce al laser. Inoltre, il motore ottico laser Lcd è completamente sigillato. Il che significa che non richiede alcuna sostituzione di lampade e filtri, e ciò si traduce in minori costi di gestione.

Questi ultimi proiettori Nec prevedono un’ampia connettività e Wi-Fi opzionale. La funzione incorporata MultiPresenter permette presentazioni wireless e condivisione dello schermo. Con il collegamento fino a 16 proiettori simultaneamente.

I nuovi proiettori Nec offrono operatività out-of-the-box senza bisogno di alcun set-up. Un altro vantaggio è il basso consumo energetico, pari a solo 330W in modalità normale.

Il nuovo proiettore Nec P525UL è già disponibile in commercio, mentre il modello P525WL sarà introdotto a marzo 2019.

Maggiori informazioni sui proiettori laser P525 sono disponibili sul sito Nec, a questo link.

Nec MultiSync EA271U

Il nuovo display MultiSync EA271U è ideato per applicazioni che richiedono un’elevata precisione nei dettagli, quali ad esempio la creazione di contenuti, la progettazione CAD/CAM, le control room o le sale trading.

Il nuovo display da 27 pollici ha una risoluzione UHD 4K da 3840 x 2160 pixel e una cornice ultrasottile. Caratteristiche apprezzate per una migliore produttività in ambito professionale.

Il Nec MultiSync EA271U è inoltre dotato di caratteristiche ergonomiche, quali la facile regolazione. O come i sensori integrati che regolano la luminosità dello schermo a seconda del livello di luce ambientale. Oppure, come le tecnologie che riducono l’emissione di luce blu (Low Blue Light) o lo sfarfallio dello schermo (Flicker-Free).

Il nuovo monitor EA271Q di Nec aiuta anche a tenere in ordine il piano di lavoro grazie alla connessione USB di tipo-C. Questa permette di gestire video, audio, alimentazione e USB con un unico cavo di collegamento.

Maggiori informazioni sul monitor sono disponibili sul sito Nec, a questo link.