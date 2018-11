Nec InfinityBoard è la soluzione display aziendale per il lavoro collaborativo e le attività di riunioni e revisioni. NEC Display Solutions Europe lancia ora la seconda generazione di NEC InfinityBoard, per riunioni, presentazioni, conferenze e collaboration.

La nuova versione di NEC InfinityBoard risponde alle richieste delle aziende di poter disporre di strumenti efficaci per massimizzare la produttività. Così come per promuovere una collaborazione più efficiente tra team dislocati in sedi distanti tra loro.

NEC InfinityBoard è disponibile in quattro differenti versioni, con dimensioni dello schermo che vanno da 55” a 86”. Tutte offrono uno spazio di lavoro all-in-one potente e scalabile, progettato per ogni tipo di scenario e dimensione di meeting. Sono progettate per attività dal brainstorming alle revisioni di contenuti, alle videoconferenze e all’ambito collaborativo.

Ogni versione incorpora un display professionale InGlass touch UHD. Questo offre una scrittura fluida e simile a quella eseguita su carta, utilizzando la precisione di una penna passiva. È anche inclusa una videocamera ultragrandangolare per videoconferenza Huddly GO. Così come altoparlanti ottimizzati per le videoconferenze che rendono anche l’audio più naturale, per l’effetto “presenza”.

NEC InfinityBoard prevede uno Slot-In PC OPS integrato con Microsoft Windows 10 Professional. Ciò garantisce un accesso immediato alla suite Office e offre una piattaforma flessibile e modulare per installazioni software. Viene fornito anche un abbonamento di un anno a Mosaic Hub. Questa è l’applicazione per presentazioni interattive, whiteboard, videoconferenza e collaboration, che massimizzare l’efficienza dei meeting.

La famiglia NEC InfinityBoard

La versione da 55 pollici è ideata per piccoli spazi riunione, con un ristretto numero di persone. Prevede una soundbar ottimizzata, microfono e videocamera integrati. Grazie alle dimensioni più piccole, può essere anche trasportata da una stanza all’altra su un carrello. Può dunque rivelarsi ideale per organizzare riunioni informali ed estemporanee in qualsiasi luogo.

Le versioni da 65 e 75 pollici sono state ideate per essere inserite in scenari di qualsiasi genere. Da quelli con più presentatori a quelli con ampi gruppi di partecipanti collegati in remoto.

La soluzione InfinityBoard da 86 pollici, infine, offre la superficie di visualizzazione più ampia della linea. Consente di visualizzare e condividere “in grande” le idee, all’interno di think tank o sale riunioni.

“NEC’s InfinityBoard è uno spazio di lavoro digitale potente e scalabile che è stato progettato per qualsiasi scenario di riunione.” Ha spiegato Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division. “Brainstorming, revisione di contenuti, videoconferenze o collaboration, qualsiasi sia l’obiettivo della tua riunione, InfinityBoard è la soluzione modulare in grado di aiutarti a creare il tuo spazio di riunione ideale”.

Maggiori informazioni su NEC InfinityBoard sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo indirizzo.