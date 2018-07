NEC Display Solutions, soluzioni a portata di mano

2. Display di grande formato, LFD

Il catalogo NEC di display di grande formato delle serie C, P e V offre un’ampia gamma di opzioni di scelta e di possibilità di personalizzazione in base alle esigenze specifiche, dalle soluzioni per le sale riunioni, efficienti e facili da utilizzare e gestire, fino alle soluzioni più sofisticate.

Gli schermi NEC MultiSync ad altissima definizione offrono una risoluzione 4K Ultra HD da 3840 x 2160 pixel e sono disponibili in diverse dimensioni, nelle serie C, P e V: dai 75” fino ai “giganti” da ben 98”. I più esigenti possono trovare display professionali che offrono un’esperienza visiva di alto livello, con un raffinato controllo di tutti i parametri del pannello: luminosità, contrasto, uniformità, gamma colori. Così come soluzioni progettate e costruite in modo da assicurare una elevata affidabilità per applicazioni mission-critical. Possono essere utilizzati per sistemi professionali di videoconferenza, per sale di controllo, per la progettazione CAD/CAM, per postazioni informative e multimediali presso punti vendita o d’interesse, per la produzione di contenuti. È tale l’accuratezza dei colori di questi display che il modello della precedente generazione MultiSync X841UHD-2 da 84" viene utilizzato dal noto Fashion Photographer Giampaolo Sgura nel suo workflow fotografico per testate prestigiose e marchi di livello internazionale, come abbiamo raccontato qui.

I display di grande formato delle nuove serie P e V sono disponibili con diverse dimensioni dello schermo. La serie V eroga una luminosità di 500 cd/m2 mentre la serie P garantisce una luminosità pari a 700 cd/m2, che la rende adatta all’installazione anche in condizioni di forte luce ambientale. Questi display professionali sono destinati alle più svariate applicazioni: digital signage, conferencing, control-room, education e altre. A questo scopo offrono una grande flessibilità d’utilizzo e opzioni d’espansione e di personalizzazione per esigenze verticali. Supportano ad esempio la piattaforma NEC Omi (Open Modular intelligence), che consente l’upgrade del display attraverso l’integrazione di Slot-In Pc Ops (Open Pluggable Specification) o mediante il modulo Raspberry Pi, con la possibilità di incorporare l’intelligenza computazionale direttamente nel display, che diventa in questo modo una postazione autonoma. Il display può diventare un media player indipendente, può essere integrato nei sistemi custom dell’azienda e quanto altro.

Un’altra possibilità d’utilizzo degli schermi NEC di grande formato, ad esempio in ambito education o di lavoro collaborativo, è quella offerta dall’opzione touch, che può essere implementata, a seconda dei modelli e delle esigenze, mediante infrarossi (Infrared Touch), con la tecnologia ShadowSense o con il sistema InGlass. Ad esempio il modello MultiSync E651-T è un display LCD da 65" basato sulla tecnologia touch a infrarossi e dotato di funzioni multi-touch con fino a dieci punti di contatto. E qui è evidente l’utilità di una showroom che consenta, letteralmente, di toccare con mano una soluzione per verificare come una tecnologia possa rendere più produttiva l’attività della propria azienda o istituzione. Niente come la prova diretta su campo può dirci l’effettivo impatto che una soluzione avrà, o potrebbe avere, nel rispondere alle nostre esigenze. Di più: il prendere contatto con le soluzioni più sofisticate sviluppate da specialisti del settore, può darci spunti e idee su come migliorare e ottimizzare il nostro business.