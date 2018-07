Sygic, tra le app di navigazione per iOS più apprezzate e popolari, è pronta per integrarsi con il sistema CarPlay. Tra le novità di iOS 12 c’è proprio l’apertura di CarPlay alle app di navigazione di terze parti. Sygic sfrutterà questa nuova opportunità in arrivo con iOS 12 per aggiungere l’integrazione con il sistema Apple per le auto.

L’azienda ha già accumulato una certa esperienza di integrazione con i sistemi di infotainment integrati nelle auto. La soluzione Sygic Car Navigation consente di integrare le app per iOS e Android mediante la connettività smartphone-to-dash. Questa soluzione supporta modelli di diversi produttori, tra cui Jaguar, Land Rover, Seat, Volkswagen, Škoda, Ford e altri.

Sygic va d’accordo con CarPlay

Non sempre le soluzioni di integrazione con i con i sistemi di infotainment incorporati nelle auto sono compatibili con iOS. Oppure ottimizzate al meglio anche per iOS. In tal caso non ci sarà questo problema, perché l’integrazione è diretta con il sistema Apple CarPlay. Quindi sarà possibile, ad esempio, inserire una destinazione a casa, prima di partire. Una volta saliti in auto, collegare poi l’iPhone con iOS 12 a CarPlay, via cavo o Bluetooth. E proiettare la mappa di Sygic sullo schermo del sistema di infotainment integrato nell’auto, chiaramente se questo supporta CarPlay.

Sarà possibile sfruttare tramite CarPlay tutte le funzionalità che gli utenti apprezzano in Sygic. Quindi ad esempio le mappe 3D offline, il Predictive Routing e le funzioni intelligenti e altro. Per la disponibilità di questa opportunità di integrazione sarà chiaramente necessario attendere il rilascio pubblico di iOS 12. Infatti, come dicevamo, l’apertura di CarPlay alle app di navigazione di terze parti è una funzione nuova dell’ultima versione. Sygic ha comunque annunciato che nelle prossime settimane offrirà ulteriori informazioni sull’integrazione con CarPlay.