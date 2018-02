Due Nas Qnap per lo storage professionale e il multimedia

Lo storage professionale e le applicazioni multimediali sono i campi d'impiego a cui Qnap indirizza la nuova serie di Nas TS-x53Be. La nuova linea di Nas è composta da due modelli: TS-253Be, a due bay, e TS-453Be, a quattro bay.

I nuovi modelli sono dotati di processori quad-core Intel e di uno slot di espansione PCIe. Per quanto riguarda le capacità multimediali, sono forniti di output HDMI e di decodifica 4K H.264/H.265. Senza ovviamente rinunciare alle funzionalità di protezione dei dati che siamo abituati a trovare nei Nas Qnap.

La serie TS-x53Be è equipaggiata con processori Intel Celeron J3455 quad-core 1,5 GHz (burst fino a 2,3 GHz). A seconda dei modelli, dispongono di 2 o 4 GB di RAM DDR3L, espandibile a 8 GB. La connettività è garantita da una doppia porta Gigabit LAN.

I Nas supportano hard drive e unità SSD SATA da 6 Gb/s. La serie TS-x53Be può fornire prestazioni che raggiungono fino a 225 MB/s di velocità in lettura e scrittura. Può inoltre contare sull’accelerazione hardware Intel AES-NI per la crittografia AES 256-bit.

I Nas della serie TS-x53Be sono forniti di ben cinque porte USB Type-A. Funzione utile per la copia e il trasferimento veloce di file di grandi dimensioni. La decodifica hardware 4K H.264/H.265 a due canali consente agli utenti una riproduzione fluida dei contenuti sui device. Oltre alla doppia uscita HDMI, è prevista anche l’output audio da 3,5 mm per collegare speaker dedicati. È anche disponibile un telecomando Qnap, ma questo è opzionale e da acquistare a parte.

Lo slot PCIe garantisce l’espandibilità dei nuovi Nas. Le possibilità di espansione sono anche software, grazie all’ampia scelta di applicazioni disponibili sull’App Center Qnap. A queste si è, ad esempio, recentemente aggiunta QVR Pro, per la videosorveglianza. E non mancano le funzionalità avanzate proprie delle soluzioni Qnap, come gli snapshot o le macchine virtuali.