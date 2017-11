Nas QNAP: pronto il primo al mondo con processore Ryzen

QNAP ha collaborato con Advanced Micro Devices (AMD) per realizzare il primo NAS al mondo con processore Ryzen. Più che un singolo prodotto si tratta di una serie dedicata all’ambito aziendale, la TS-x77. Tale serie comprende i modelli da 6 , 8 e 12 vani, e diverse configurazioni hardware. I nuovi NAS QNAP sono dotati dotati di processori fino a 8 core e 16 thread, con frequenze fino a 3,7 GHz con Turbo Core. Integrano poi cache SSD e supportano schede grafiche, per offrire una potenza di elaborazione adeguata ad applicazioni onerose quali: macchine virtuali, virtualizzazione server, cloud privato o riproduzione e transcodifica di video 4K.

A seconda dei modelli, la serie di NAS QNAP TS-x77 impiega processori AMD Ryzen 7 1700 (8 core/16 thread) o AMD Ryzen 5 1600 (6 core/12 thread), con supporto per l'accelerazione della crittografia AES-NI e fino a 64 GB di RAM DDR4. Per l'accelerazione della cache o i pool di archiviazione a prestazioni elevate sono disponibili due slot SSD M.2 SATA da 6 GB/s. Ciascun modello della serie offre inoltre porte USB 3.1 Gen2 10 Gbps Tipo-A e Tipo-C e tre slot PCIe che aumentano le possibilità di espansione. Ad esempio, tra i dispositivi PCIe supportati ci sono: schede grafiche AMD Radeon o NVIDIA compatibili (per aumentare le prestazioni sia nell’elaborazione delle immagini sia delle macchine virtuali), schede di rete 10GbE/40GbE, SSD PCIe NVMe, schede di espansione USB 3.1 e schede QM2 (per aggiungere ulteriore connettività SSD M.2 o 10GbE).

Pensato per la virtualizzazione

Il multi-threading offerto dai NAS QNAP della serie TS-x77 porta vantaggi soprattutto nelle applicazioni di virtualizzazione. L’azienda informa, per esempio, che in un ambiente di test LoginVSI il NAS TS-1277 è stato in grado di eseguire fino a 16 macchine virtuali contemporaneamente. La serie TS-x77 supporta RAID 50/60, per un bilanciamento tra capacità, protezione e prestazioni. Il sistema operativo della serie TS-x77 di NAS QNAP è naturalmente QTS 4.3, che offre un set completo di strumenti per l'archiviazione, il backup/ripristino, la condivisione e la gestione dei dati. Inoltre il QTS App Center offre centinaia di applicazioni da installare opzionalmente per espandere le funzionalità del NAS.

La gamma completa

Di seguito riportiamo le caratteristiche principali dei modelli disponibili.

- TS-1277-1700-64G: 12 vani, processore AMD Ryzen 7 1700 8 core e 16 thread da 3,0 GHz, 64 GB di RAM, alimentatore da 550W.

- TS-1277-1700-16G: 12 vani, processore AMD Ryzen 7 1700 8 core e 16 thread da 3,0 GHz, 16 GB di RAM, alimentatore da 550W.

- TS-1277-1600-8G: 12 vani, processore AMD Ryzen 5 1600 6 core e 12 thread da 3,2 GHz, 8 GB di RAM, alimentatore da 550W.

- TS-877-1700-16G: 8 vani, processore AMD Ryzen 7 1700 8 core e 16 thread da 3,0 GHz, 16 GB di RAM, alimentatore da 450W.

- TS-877-1600-8G: 8 vani, processore AMD Ryzen 5 1600 6 core e 12 thread da 3,2 GHz, 8 GB di RAM, alimentatore da 450W.

- TS-677-1600-8G: 6 vani, processore AMD Ryzen 5 1600 6 core e 12 thread da 3,2 GHz, 8 GB di RAM, alimentatore da 250W.

Informazioni e caratteristiche tecniche complete sono disponibili sul sito del produttore.

L’offerta QNAP non si rivolge solo ad aziende di dimensioni grandi e medie ma prevede anche NAS per situazioni più piccole, per professionisti e anche per gli utenti finali e per la casa, come abbiamo visto ad esempio di recente con il modello TS-453BT3, per i professionisti della creatività, e nelle serie entry level.