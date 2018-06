IoT, arrivano gli scooter elettrici sempre connessi

In occasione del NIU Urban Mobility Summit di Parigi, l’azienda cinese specialista di scooter elettrici smart ha lanciato due nuovi modelli. I due nuovi e-scooter smart sono stati creati ad hoc per il mercato europeo e sono: N-GT e M+.

Per la realizzazione dei nuovi scooter NIU ha collaborato con Bosch, Panasonic e Vodafone. La partnership con l’operatore telefonico abilita le funzionalità connesse dei nuovi scooter elettrici smart. Gli e-scooter NIU sono infatti dotati di una SIM Vodafone prepagata che consente di rimanere sempre connessi all’app NIU.

L’app, in abbinamento con i servizi cloud, offre gli strumenti “intelligenti” in tempo reale. Tra questi: informazioni circa il posizionamento del veicolo grazie al GPS, tracciamento anti-furto, localizzazione da remoto. L’app offre anche opzioni di diagnostica e di contatto con il centro assistenza. NIU, inoltre, utilizza i dati di guida provenienti da tutti gli scooter per ottimizzare costantemente le prestazioni della propria flotta.

I nuovi modelli di scooter elettrici smart

N-GT è uno scooter completamente elettrico e smart. Questo modello include due batterie rimovibili agli ioni di litio da 60V36Ah e ricaricabili in 3 ore e 30 minuti. È equipaggiato con un motore elettrico Bosch da 3000W in grado di raggiungere una velocità massima di 70 km/h.Il produttore indica un’autonomia superiore ai 130 km.

Lo scooter M+ è la versione riprogettata della M-Series, omologata per due motociclisti. È alimentato da una batteria da 48V42Ah e da un motore elettrico Bosch da 1200W. Questo consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, con un’autonomia di oltre 100 km.

A partire da giugno, in tutta Europa è possibile fare un preordine dei nuovi modelli NIU su Indiegogo, in vendita limitata. Da gennaio 2019 saranno inoltre disponibili nei 650 punti vendita NIU in tutta Europa. Sono 45 i punti vendita NIU in Italia, a Milano, Napoli, Venezia, Roma, Firenze, Palermo, Bologna, Torino, Genova.

Il modello N-GT costa 4.499 euro, 3.999 euro in prevendita. Lo scooter M+ costa 2.599 euro, 2.299 euro in prevendita. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.