MyEye, il wearable che aiuta ipo e non vedenti nel quotidiano

OrCam MyEye arriva sul mercato italiano per rendere più semplici molte attività quotidiane per le persone non vedenti, ipovedenti o con patologie significative che impediscono una corretta lettura di parole e messaggi.

Si tratta di ubn dispositivo wearable che comunica informazioni visive attraverso una smart camera, collegata ad un computer/batteria delle dimensioni di uno smartphone, da fissare all'asticella degli occhiali.

Un esempio concreto di come la tecnologia può diventare sostenibile e sviluppare la propria mission sociale.

Il device è stato sottoposto ad una fase di test da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, che ha elaborato una relazione tecnica.

Come funziona OrCam MyEye

La tecnologia alla base di MyEye permette un uso del device semplice e intuitivo. I nuovi utenti possono seguire un training personalizzato e gratuito a cura di un tecnico certificato, che spiega come servirsi al meglio del device nelle attività quotidiane.

Il dispositivo si attiva a seconda dei casi con la punta di un dito oppure il movimento degli occhi:

Lettura di testi, etichette di prodotti e banconote: per leggere testi, sia stampati che in formato digitale, su qualsiasi superficie sia piana che curva, l'utente deve semplicemente puntare il dito su ciò che si desidera visualizzare (che sia il foglio di un giornale, lo schermo di uno smartphone o l'etichetta di un prodotto); OrCam trasmetterà verbalmente le informazioni raccolte tramite uno speaker oppure attraverso un auricolare.

per leggere testi, sia stampati che in formato digitale, su qualsiasi superficie sia piana che curva, l'utente deve semplicemente puntare il dito su ciò che si desidera visualizzare (che sia il foglio di un giornale, lo schermo di uno smartphone o l'etichetta di un prodotto); OrCam trasmetterà verbalmente le informazioni raccolte tramite uno speaker oppure attraverso un auricolare. Riconoscimento facciale: per attivare la funzionalità di riconoscimento dei volti è necessario invece volgere il viso nella direzione della persona che ci si trova di fronte: il device provvederà ad avvisare l'utente della presenza di qualcuno nelle immediate vicinanze, indicando se il soggetto è di sesso maschile o femminile e indicando se si tratta di un individuo giovane o in età adulta. Per memorizzare il nome del soggetto identificato basta pronunciarne il nome: il device archivierà l'informazione per riutilizzarla in caso di successivi incontri.

per attivare la funzionalità di riconoscimento dei volti è necessario invece volgere il viso nella direzione della persona che ci si trova di fronte: il device provvederà ad avvisare l'utente della presenza di qualcuno nelle immediate vicinanze, indicando se il soggetto è di sesso maschile o femminile e indicando se si tratta di un individuo giovane o in età adulta. Per memorizzare il nome del soggetto identificato basta pronunciarne il nome: il device archivierà l'informazione per riutilizzarla in caso di successivi incontri. Funzione orologio: per attivare questa funzionalità basta avvicinare il polso alla smart camera sugli occhiali, simulando il gesto di guardare l'orologio e pronunciando l'ora esatta: OrCam MyEye memorizzerà l'informazione dando all'utente l'orario corrente ogniqualvolta ripeterà lo stesso gesto.

I vantaggi di OrCam sono stati confermati anche da un recente studio indipendente condotto negli Stati Uniti presso il "The Wills Eye Hospital" di Philadelphia, dove alcune persone ipovedenti sono state dotate della nuova tecnologia.

Al termine dell'analisi la maggioranza dei soggetti sottoposti al test ha dichiarato che OrCam MyEye ha migliorato significativamente la loro qualità della vita consentendo loro di leggere e quindi di dedicarsi appieno anche alla loro vita sociale e fuori da casa. Un paziente ne ha definito l'uso addirittura "liberatorio", dopo anni di disabilità in conseguenza degli effetti di un glaucoma.

OrCam MyEye, già presente in molti Paesi del mondo come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, dove conta migliaia di utilizzatori, è attualmente disponibile all'interno del network di negozi di ottica Essilor e presso una selezione di distributori specializzati nella tecnologia assistiva legata alle disabilità visive. Un numero destinato ad aumentare in linea con i progetti di ampliamento del Gruppo nel mercato italiano e internazionale.

Specifiche tecniche

Fotocamera: dimensioni 7,8 cm x 1,25 cm; peso 31 grammi.

Base unit: dimensioni 13 cm x 2,2 cm x 134 cm; peso 166 grammi.

Il prezzo del device è di 3.900 euro (IVA esclusa) per la versione con funzionalità di lettura e riconoscimento facciale, e di 2.900 euro (IVA esclusa) per la versione con le sole funzionalità di lettura.