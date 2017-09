Storage esterno: WD propone un My Book Duo da 20 TB

Western Digital lo descrive come il suo sistema esterno di storage più capiente e c'è da crederle. La nuova versione del My Book Duo da 20 TB offre infatti uno spazio di memorizzazione adeguato anche per chi deve gestire una grande quantità di contenuti multimediali, che poi è il profilo di utenza principale per lo storage esterno RAID.

Il nuovo My Book Duo da 20 TB è destinato quindi in primo luogo ai professionsti o semi-pro del video e della fotografia. Ma non solo a quelli: per WD il nuovo prodotto può essere interessante anche per i semplici appassionati di video come per le piccole imprese, grazie in particolare anche alle funzioni di protezione dei dati.

Western Digital sottolinea infatti come il My Book Duo disponga di un firmware ottimizzato per la gestione dei profili RAID su sistemi a due dischi. Sempre in ottica protezione RAID, WD ha scelto di dotare il MyBook di dischi WD Red adatti a garantire sia la tutela dei dati sia buone prestazioni velocistiche (con picchi di 360 MB/sec in lettura).

Tra le altre caratteristiche del My Book Duo da 20 TB c'è il supporto alla cifratura e la buona dotazione di porte, con in particolare una USB Type-C che supporta i protocolli USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0. La affianca un hub USB a due porte Type-A per il collegamento a generici dispositivi USB, dai lettori di schede di memoria e smartphone sino a tastiere e mouse.

I 20 terabyte del My Book Duo ovviamente pesano sul cartellino del prezzo, che per l'Italia è di 719,99 euro. Per chi vuole spendere meno sono disponibili le precedenti versioni da 4, 6, 8, 12 e 16 TB.