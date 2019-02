Alla fiera internazionale MWC 2019 di Barcellona, Lg arriva con tre nuovi smartphone da presentare, delle serie Q e K. Si tratta dei modelli Q60, K50 e K40.

L’intento di Lg con queste nuove proposte è di offrire prestazioni e user experience avanzate, a un prezzo competitivo. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo di vendita in Italia, dovrebbero comunque posizionarsi sulle fasce entry e mid.

In ogni caso non mancano le caratteristiche interessanti. Tutti i nuovi smartphone presentano display FullVision HD+. Con dimensioni da 6,26” per LG Q60 e LG K50, e da 5,7” per LG K40. La fotocamera frontale di LG Q60 e LG K50 è posizionata in un alloggiamento a goccia.

Una soluzione, questa, che consente di sfruttare meglio il display FullVision. E che diversi produttori stanno dimostrando di preferire, come metodo d’integrazione delle fotocamere sulla superfici frontali sempre più dominate dai display.

Audio surround e foto con intelligenza artificiale

Tutti e tre i nuovi dispositivi Lg offrono agli appassionati anche l’audio 3D Surround DTS:X. Questa tecnologia simula un sistema audio surround a 7.1 canali quando si ascolta in cuffia. Ha pertanto lo scopo di rendere più coinvolgente la fruizione di giochi, film o musica.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il più sofisticato è quello del modello Q60. Oltre alla fotocamera frontale da 13 MP, LG Q60 dispone di tre fotocamere posteriori. Da 16 MP con Auto Focus a rilevamento di fase, 5MP con obiettivo super grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP. Quest’ultimo consente di catturare un'immagine nitida del soggetto lasciando lo sfondo sfocato, il popolare effetto utilizzato soprattutto per i ritratti.

LG Q60, K50 e K40 sono tutti comunque dotati di funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale AI CAM del marchio. Questa è in grado consigliare la modalità di scatto più adatta per ottenere i migliori risultati, in base alla scena inquadrata. Inoltre, il tasto Google Assistant dedicato offre agli utenti l'accesso immediato all'assistente virtuale.

Per ciò che concerne l’autonomia, i modelli Q60 e K50 hanno una batteria da 3.500 mAh. Con 3.000 mAh, la batteria del più piccolo K40 è comunque sufficiente, assicura Lg, per un’intera giornata di utilizzo.

Specifiche tecniche

LG Q60

Chipset : Octa-Core 2.0 GHz

: Octa-Core 2.0 GHz Display : FullVision HD+ da 6,26 pollici

: FullVision HD+ da 6,26 pollici Memoria : 3 GB di RAM / 64 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB)

: 3 GB di RAM / 64 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB) Fotocamera posteriore : 16MP con PDAF / 2MP con sensore di profondità / 5MP con Super Grandangolo; anteriore : 13 MP

: 16MP con PDAF / 2MP con sensore di profondità / 5MP con Super Grandangolo; : 13 MP Batteria : 3500 mAh

: 3500 mAh Dimensioni : 161,3 x 77 x 8,7 mm

: 161,3 x 77 x 8,7 mm Rete : 4G / 3G / 2G

: / 3G / 2G Altro: Audio 3D Surround DTS:X / AI CAM / 6 test MIL-STD 810G superati / Sensore delle impronte digitali / Tasto Google Assistant

LG K50

Chipset : Octa-Core 2.0 GHz

: Octa-Core 2.0 GHz Display : FullVision HD+ da 6,26 pollici

: FullVision HD+ da 6,26 pollici Memoria : 3 GB di RAM / 32 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB)

: 3 GB di RAM / 32 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB) Fotocamera posteriore : 13MP con PDAF / 2MP con sensore di profondità; anteriore : 13 MP

: 13MP con PDAF / 2MP con sensore di profondità; : 13 MP Batteria : 3500 mAh

: 3500 mAh Dimensioni : 161,3 x 77 x 8,7 mm

: 161,3 x 77 x 8,7 mm Rete : 4G / 3G / 2G

: 4G / 3G / 2G Altro: Audio 3D Surround DTS:X / AI CAM / 6 test MIL-STD 810G superati / Sensore delle impronte digitali / Tasto Google Assistant

LG K40

Chipset : Octa-Core 2.0 GHz

: Octa-Core 2.0 GHz Display : FullVision HD+ da 5,7 pollici

: FullVision HD+ da 5,7 pollici Memoria : 2 GB di RAM / 32 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB)

: 2 GB di RAM / 32 GB di ROM / microSD (fino a 2 TB) Fotocamera posteriore : 16MP con PDAF; anteriore : 8 MP con flash LED

: 16MP con PDAF; : 8 MP con flash LED Batteria : 3000 mAh

: 3000 mAh Dimensioni : 153,0 x 71,9 x 8,3 mm

: 153,0 x 71,9 x 8,3 mm Rete : 4G / 3G / 2G

: 4G / 3G / 2G Altro: Audio 3D Surround DTS:X / AI CAM / 6 test MIL-STD 810G superati (6 test) / Sensore delle impronte digitali / Tasto Google Assistant

Maggiori informazioni sul sito Lg, a questo link.