Un appuntamento al MWC, quello di quest’anno, davvero ricco di novità, per Samsung. Galaxy Fold, primo smartphone con display pieghevole, Galaxy S10, con quattro modelli, e, tra le altre novità, arrivano anche gli indossabili.

Al plurale, perché sono tre i nuovi dispositivi wearable Galaxy lanciati dall’azienda, di cui uno in due versioni. Si chiamano Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Fit e, e Galaxy Buds. Si tratta, rispettivamente, di un smartwatch, di un (anzi di due) activity tracker e di auricolari senza cavi.

All’insegna, sottolinea il produttore, di una vita bilanciata e connessa, in cui l’obiettivo del benessere è perseguito con stile e divertimento.

Samsung Galaxy Watch Active, lo sport al polso

Galaxy Watch Active è dunque il nuovo smartwatch targato Samsung. Si presenta con un rinnovato design sportivo, sottile e minimalista, ed equipaggiato con caratteristiche premium.

Per il monitoraggio del benessere e della forma fisica, spiega Samsung, Galaxy Watch Active adotta un approccio olistico. Offre funzionalità di tracking degli allenamenti, del sonno, dello stress e della salute, che fanno dello smartwatch un personal lifestyle coach.

Galaxy Watch Active consente di monitorare la pressione sanguigna. Funzionante in abbinamento con lo smartwatch, l’app My BP Lab è stata sviluppata da Samsung con la University of California, San Francisco (UCSF). Si tratta di un’app di ricerca che aiuta l’utente a monitorare la pressione del sangue e lo stato di salute fisica.

Stress Tracker aiuta invece a tenere sotto controllo i livelli di stress. Il widget guida l’utente a ritrovare l’equilibrio mediante esercizi di respirazione. E naturalmente ci sono le funzioni di activity tracking, con rilevamento automatico di corsa, bici, corda e altri tipi di allenamento. Manualmente è possibile impostare più di 39 attività, stabilire obiettivi giornalieri e monitorare i progressi.

Galaxy Watch Active si integra naturalmente con l’ecosistema Galaxy, e con varie app terze parti, ed è compatibile con Android e iOS.

Galaxy Fit e Galaxy Fit e, bracciali da fitness

L’activity tracker arriva in due varianti: Galaxy Fit e Galaxy Fit e. Entrambi sono caratterizzati da design sottili e leggeri, facili e comodi da indossare.

Anche in questo caso abbiamo comodamente sul polso il riconoscimento automatico di diversi allenamenti e il tracking dell’attività. È inoltre possibile selezionare manualmente da più di 90 diverse attività nell'app Samsung Health sullo smartphone. L’activity tracker fornisce anche l’analisi del sonno e una gestione smart dello stress.

Galaxy Fit e Galaxy Fit e presentano una user experience semplice e intuitiva. Permettono di ricevere alert e messaggi, e il widget include informazioni sincronizzate dallo smartphone, quali calendario, meteo e altro.

Galaxy Buds, auricolari per il digital lifestyle

Galaxy Buds è un’auricolare senza cavo dalle dimensioni compatte e dal design confortevole.

Per l’audio, Samsung si è affidata all’esperienza di AKG. Inoltre, Enhanced Ambient Sound consente di ascoltare i suoni d’ambiente anche indossando gli auricolari. Oltre al suono, Samsung ha curato anche la qualità del parlato. L'Adaptive Dual Microphone utilizza un microfono interno e uno esterno in ciascun auricolare. In modo da poter preservare la nitidezza della voce sia in ambienti rumorosi che silenziosi.

Per quanto riguarda l’autonomia, Samsung dichiara fino a sei ore di streaming Bluetooth e fino a cinque ore di chiamate. Inoltre, il case compatto può contenere una carica per fino a sette ore. Il dispositivo supporta la ricarica wireless e device-to-device, per una ricarica rapida in movimento dal Galaxy S10.