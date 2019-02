MWC 2019: Infinera vara la rete che si adatta agli utenti

Infinera presenta al Mobile World Congress di Barcellona dal 25 al 28 febbraio The Infinite Network, un'innovativa architettura che semplifica la scalabilità e l'automazione della rete

The Infinite Network è un'architettura di rete end-to-end che apre la strada a reti scalabili capaci di adattarsi in modo dinamico alle esigenze di utenti e applicazioni.

L'architettura estende le funzioni dell'Infinity Capacity Engine (ICE) e del modello Instant Bandwidth con la nuova generazione della tecnologia ICE fino alla periferia della rete, integrandole in un nuovo framework di soluzioni aperte, disaggregate, con automazione di rete e apprendimento automatico.

La Infinite Network è progettata per consentire agli operatori di rete di scalare l'infrastruttura in modo efficiente per supportare la crescita di banda trasmissiva e le nuove applicazioni che sfruttano questa banda e sono sensibili alla latenza, come i servizi 5G, la Distributed Access Architectures (DAA), la data center interconnection e i cloud-based business services.

I componenti della rete infinita

La Infinite Network è formata da The Infinite Core, The Infinite Edge e Cognitive Networking, e fornisce intelligenza end-to-end e automazione dalla periferia al centro.

- The Infinite Core risponde ai problemi degli operatori di rete, come la crescita di banda trasmissiva l'imprevedibilità dei flussi di traffico. Offre prestazioni ottiche avanzate dalla rete metro a quella sottomarina: la trasmissione a 600 gigabit al secondo (Gb/s), le prestazioni record e la capacità on demand definita dal software con Instant Bandwidth. Partendo da queste caratteristiche, Infinera annuncia ICE6, un significativo passo in avanti della tecnologia del motore ottico che è stata progettata per fornire una trasmissione fino a 800 Gb/s, e un nuovo toolkit progettato per rafforzare la posizione di leader di Infinera nelle reti core.

- The Infinite Edge risponde alla rivoluzione nelle architetture delle reti periferiche spinta dallo spostamento dei nuovi servizi e dalle applicazioni cloud-based verso la periferia della rete. E' progettata per offrire soluzioni complete per architetture in fibra ottica, tra cui 5G e DAA. Le soluzioni Infinite Edge vanno da Layer 0 a Layer 3 (ottiche, Ethernet e IP/Multiprotocol Label Switching [MPLS]) con tecnologie all'avanguardia per una maggiore efficienza operativa e una soluzione innovativa di routing per accelerare automazione ed efficienza dei costi.

- Cognitive Networking risponde alle esigenze di trasformazione del modello operativo degli operatori, per migliorare l'efficienza e la fruibilità dei servizi. Infinera fornisce agli operatori una soluzione software completa che supporta automazione e ottimizzazione di reti multi-layer e multi-vendor attraverso la suite software Transcend di Infinera. Quest'ultima oggi permette analisi delle applicazioni in tempo reale, monitoraggio delle prestazioni della rete, pianificazione e ottimizzazione multi-layer.