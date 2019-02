In occasione del MWC 2019 di Barcellona Htc ha presentato il nuovo Htc 5G Hub, dispositivo unico nel suo genere.

Si tratta di un hub smart dedicato alla tecnologia wireless mobile di nuova generazione, il 5G.

Tecnologia che, come lo è stato un po’ ovunque negli ultimi mesi, a Barcellona si dimostra protagonista assoluta.

Htc 5G Hub è stato progettato dall’azienda per offrire la massima facilità d'uso sia in ambienti domestici che in ufficio. È un dispositivo versatile, e sfrutta la velocità e le potenzialità del mobile di nuova generazione.

Consente lo streaming video 4K fluido e il gaming a bassa latenza. Inoltre, supporta funzioni di hotspot mobile 5G per un massimo di 20 utenti.

Operatori in tutto il mondo, informa il produttore, offriranno l'hub HTC 5G. Tra di essi: Sprint e Telstra, a cui si sono aggiunti di recente alcuni carrier europei. Tre nel Regno Unito, Deutsche Telekom in Germania, Sunrise in Svizzera ed Elisa in Finlandia.

Htc 5G Hub, al centro della rete

Htc 5G Hub consente agli utenti di utilizzare 5G su più dispositivi mentre sono in viaggio, al lavoro o a casa. Per una connettività veloce, la condivisione di contenuti, l’intrattenimento e altro ancora.

Il device è dotato di un display touchscreen HD da 5 pollici (720 x 1280 pixel). Lo schermo consente di offrire la massima facilità d'uso e immagini di qualità. In movimento, la batteria da 7.660mAh offre una lunga autonomia.

Htc 5G Hub è anche in prima linea per quel che riguarda la tecnologia di realtà virtuale basata su cloud. In futuro, gli utenti saranno in grado di trasmettere contenuti di realtà virtuale dal cloud a un headset VIVE Focus. Ciò, tramite Htc 5G Hub, senza la necessità di Pc o cavi, per vivere un'esperienza di realtà virtuale mobile.

A casa…

Htc 5G Hub può funzionare come centro multimediale della casa smart. Sfrutta infatti la velocità del 5G per lo streaming video 4K su un secondo schermo. Può anche sostituire un router WiFi e rimpiazzare cavi non più necessari, per una configurazione plug-and-play facile e immediata.

Supporta comandi vocali intuitivi e funzioni di controllo remoto che semplificano la gestione del device. Htc 5G Hub è potenziato dalla Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform con il modem Snapdragon X50 5G. Nonché moduli antenna con transceiver RF integrato, RF front-end (RFFE) ed elementi dell'antenna. Come sistema operativo, il device si basa su Android 9 Pie.

…e al lavoro, in ufficio e in movimento

L'hub 5G di Htc 5G è inoltre progettato per offrire elevate velocità in mobilità, per gli scenari business di prossima generazione. Per questo, il device sfrutta le potenti funzionalità WiFi offerte dalla piattaforma Snapdragon 855.

Include il chipset WiFi Qualcomm da 60 GHz, basato sulle specifiche 802.11ad, per offrire velocità multi-gigabit e latenze equivalenti. Nonché il chipset Qualcomm 2x2 WiFi 6 ready, per essere pronto per le prestazioni di prossima generazione.

La batteria da 7.660 mAh rende l’Hub pronto a supportare una vasta gamma di compiti in movimento. Le aziende possono connettere fino a 20 dispositivi in ​​modo sicuro e protetto su una rete crittografata ad alta velocità. Oppure eseguire la configurazione per una VPN aziendale. Man mano che le aziende crescono, il network 5G è anche facilmente scalabile, tramite la porta Gigabit Ethernet integrata.

Htc 5G Hub sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2019. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Htc, a questo link.