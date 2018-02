MWC 2018: Sony Xperia XZ2, l’intrattenimento globale

Sony Mobile Communications ha annunciato oggi due nuovi smartphone che vanno ad arricchire la sua gamma flagship, Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Creati per offrire una coinvolgente esperienza di intrattenimento, entrambi i modelli presentano importanti innovazioni in termini di fotocamera, schermo e tecnologia audio, oltre a un nuovo design.

L'intrattenimento secondo Xperia XZ2

Il top di gamma Xperia XZ2 integra un display HDR Full HD+ da 5,7” in formato 18:9 e dotato della tecnologia Sony mutuata dai TV BRAVIA e di X-reality per dispositivi mobili. Questo non solo consente di fruire di contenuti in HDR, ma anche di convertire i contenuti in High Dynamic Range (HDR), in modo da ottenere una qualità migliore a anche guardando video in streaming.

XZ2 offre una nuova esperienza sensoriale che permette di aggiungere una componente tattile a ciò che si sta visualizzando. Lo smartphone integra il nuovissimo Dynamic Vibration System di Sony, che analizza i dati audio e consente di avvertire l’azione nelle proprie mani, rendendo filmati, giochi e video ancora più realistici. L’utente potrà, inoltre, condividere con i propri amici i suoi video preferiti grazie agli speaker stereo frontali di XZ2 che, caratterizzati da S-Force Front Surround.

Il suono viene poi arricchito grazie all’implementazione di Hi Resolution Audio. Questa, assieme alla tecnologia DSEE HX per l’upscaling, assicura un’elevata qualità. Garantita anche quando ci si connette agli speaker wireless o agli auricolari, grazie alla tecnologia Bluetooth LDAC migliorata.

Un sezione fotografica molto curata

La fotocamera Motion Eye permette la realizzazione di video HDR in 4K e sfrutta il formato HLG (Hybrid Log Gamma) per fornire un elevarto livello di contrasto. Anche la registrazione di video in Super slow motion a 960 fps è ora possibile in formato Full HD. La fotocamera Motion Eye include, inoltre, funzionalità per la fotografia come Predictive Capture, che rileva i movimenti e i sorrisi, Autofocus burst e Predictive Autofocus. A queste si aggiungono anche Quick Launch and Capture, per non perdere mai il momento per lo scatto perfetto.

Completa il comparto fotografico l’applicazione Creazione 3D, migliorata nelle sue funzionalità di scansione in tre dimensioni. Non solo è possibile creare scansioni 3D di oggetti e volti di amici in meno di un minuto utilizzando la fotocamera principale, ma anche realizzare scansioni con la fotocamera frontale, dando vita a un autoscatto tridimensionale. A queste si aggiungono anche funzioni di postproduzione che rendono le scansioni 3D ancora più precise e ne incrementano la qualità.

Protetto contro polvere e acqua

Rinnovato anche il design che prevede una parte esterna resistente, costituita da vetro Corning Gorilla Glass 5 e cornici in metallo per aggiungere ulteriore resistenza. Previste quattro differenti colorazioni: Liquid Silver, Liquid Black, Deep Green e Ash Pink. In possesso delle certificazioni IP65/IP68, XZ2 è progettato per resistere all’acqua.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845 con supporto alla rete LTE X20, XZ2 si collega a velocità fino a 1,2 Gbps.

Con una batteria da 3180 mAh e il controllo per la gestione della ricarica di Snapdragon 845, XZ2 assicura l’utilizzo durante tutto l’arco della giornata. Sono inoltre presenti le utili funzionalità Xperia per una migliore gestione dello smartphone. Tra queste citiamo Smart Stamina e le tecnologie Battery Care e Qnovo Adaptive Charging che permettono di proteggere la batteria ed estenderne il ciclo di vita. Per una ricarica ancora più agevole, si può utilizzare una base di ricarica wireless compatibile con lo standard Qi.

Xperia XZ2 Compact, tecnologia Sony condensata

Con uno schermo HDR Full HD+ da 5”, XZ2 Compact si conferma lo smartphone da 5” più compatto al mondo. Con il suo ampio schermo e i potenti speaker stereo, è progettato per essere il più innovativo dispositivo compatto pensato per l’intrattenimento. Comprende anche una serie di funzionalità premium presenti anche nel fratello maggiore XZ2, come tutti gli aggiornamenti a Motion Eye 2018, tra cui Creazione 3D per selfie e Super slow motion con risoluzione Full HD, così come gli strumenti premium di messa a fuoco e scatto.

XZ2 Compact include tutte le avanzate tecnologie audio di Sony come Hi Resolution Audio e gli speaker stereo frontali. Anche Xperia XZ2 Compact basa il funzionamento su processore Snapdragon 845.

XZ2 Compact presenta la stessa filosofia grafica di XZ2 con il suo corpo curvato volto a garantire la massima comodità nella propria mano. La resistenza è assicurata da una robusta scocca che include il vetro antigraffio Corning Gorilla Glass 5, il policarbonato antigraffio, le certificazioni IP65/IP68 e le cornici in metallo. È disponibile in quattro colorazioni (White Silver, Black, Moss Green e Coral Pink) ed è caratterizzato da una finitura satinata.

Xperia XZ2 e XZ2 Compact saranno disponibili a partire da aprile 2018. Entrambi i modelli integreranno Android 8.0 Oreo. Sony non ha comunicato i prezzi dei due smartphone.